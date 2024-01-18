黃國昌開嗆林秉文又點名鄭文燦　他反擊：真的是太扯了

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨不分區立委當選人黃國昌因指控「PG Talk」負責人林秉文「從2020年的時候就開始幫忙在洗錢」、「用點數在洗錢、洗錢平台」，遭到林秉文提告，18日被北檢駁回。黃國昌開嗆，稱行政院副院長鄭文燦去年才剛告完，換林秉文說要告，「我當時就說了，這對有默契的兄弟，真的是出來搞笑的！」對此，鄭文燦立馬回擊，批評黃國昌要任意連結他與林秉文，並反控民眾黨主席柯文哲曾經去過2次88會館，「如果用同樣的標準看待，柯主席是不是林秉文的麻吉？」

黃國昌多次指控鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文有緊密的政商關係。2023年8月10日，黃國昌另外在YouTube直播影片，指拆必礦科技公司旗下的PG Talk「從2020年的時候就開始幫忙在洗錢」、「用點數在洗錢、洗錢平台」林秉文不滿個人與名譽、商譽受損，控告黃國昌涉嫌加重誹謗、妨害信用等罪。台北地檢署認為，相關事件已分遭起訴、判決、報導，黃國昌並非憑空虛捏，18日將黃國昌不起訴處分。

黃國昌說，鄭文燦的麻吉林秉文，濫訴又被駁回，這些作惡多端的黑道份子，是以花錢找律師讓自己被洗臉為樂嗎？還是以為與民進黨政客交好，就可以為所欲為？林秉文及PG Talk，自2020年10月開始幫助以郭哲敏為首的犯罪組織，利用PG Point就詐欺犯罪所得進行洗錢，早經檢察官起訴了，到底是在告什麼？現在再被認證一次，有比較快樂嗎？「再說一次，從沒在怕你們這種人啦！」

鄭文燦則表示，黃國昌與林秉文之間的訴訟，他並不知情，黃國昌連這都要扯上他真的是太扯了，用「麻吉」、「這對有默契的兄弟」形容，這是影射手法的扣帽子，「我要再說一次，林秉文是因為PG Talk要在桃園舉辦公益捐贈活動，我代表市府致詞，才有互動。而其他縣市地方首長，也有同樣應PG Talk之邀上台致詞。」

至於參加過88會館民進黨前主席卓榮泰出席的餐敘，鄭文燦強調，他也已經說明過內容，「反而柯文哲主席曾經去過2次88會館，如果用同樣的標準看待，柯主席是不是林秉文的麻吉？」