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大陸 大陸焦點 特派現場

「沒人領養就弄死」！手搖店員拿拖把壓死浪貓　總公司火速開除

▲手搖店員揚言將浪貓弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲手搖店員在群組揚言將浪貓弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

四川一名網友近日公開一張聊天室截圖，稱一名手搖飲料店店員在店內發現一隻流浪貓，在群組告知同事們，「若無人認領，就直接弄死。」相關貼文引起群眾撻伐。目前貓咪已斷氣身亡，該手搖品牌「兵力王」昨（17）日發出聲明致歉，並已開除此員工。

▲手搖店員揚言將浪貓弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲手搖店員表示，沒人認領浪貓就直接弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，貼文發布者李小姐昨（17）日表示，該店店長為自己的表哥，貓咪是從天花板內掉落下來的，涉事店員用拖把壓住貓咪並錄下影片，並寫下「沒有人認領就直接弄死了喔」。

畫面中，浪貓奄奄一息地躺在地上，一旁的黃色拖把壓在其身上。李小姐氣憤地說道，「他在群組問不到十分鐘，完全不讓我們考慮要不要領養，那一看就是浪貓，他直接把貓弄死了！行徑真的非常惡劣。」

▲手搖店員揚言將浪貓弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲店員在群組詢問不到十分鐘，就將浪貓壓死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導指出，總公司兵力王昨日也發出聲明表示，對於此事占用公共資源版面感到非常抱歉，因管理層約束不佳，目前已停業該店內部重新整頓，該名員工也已被開除。目前，微博上多數網友發聲抵制購買該品牌，該段聲明仍無法安撫群眾的怒火。

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