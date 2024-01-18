日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

▲日本某些「潤滑液」包裝得很像飲料，商家特別貼標語提醒顧客。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

日本是許多台灣人經常出遊的國家，但語言隔閡下，有時選購飲料可能需要格外謹慎，以免不慎買到「別有用途」的商品。就有一名網友指出，在某些商店看到飲料架特別標註「No Drink」，或直接用中文寫「不是飲料」的提醒標籤，對此，有人好奇疑惑這些難道不是飲料嗎？

一名網友在小紅書上發文表示，自己發現日本某些商店貨架陳列許多知名牌子的綠茶、檸檬水，其中一款卻特別標示「No Drink」、「不是飲料」等提醒標語，瓶身跟一般飲料幾乎沒有差別，「真的差點以為是飲料」，但這些「飲料」其實並不單純，實際用途更讓人大為吃驚。

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貼文一出，許多網友看完好奇反問：「不是左邊綠茶，中間礦泉水，右邊檸檬水嗎？」「所以這個是幹嘛的？」留言釣出老司機為其解答，「潤滑液，本人當時看見這玩意研究了半天」，老司機解析瓶身廣告標語，提供線索調侃道：「一個寫著龜頭，一個寫著sex，還有一個寫著性欲」、「廣告詞是盡情享受欲望，還是特產，你猜一下是什麼」、「買右二！淡淡茶香、黏度適中、易清洗」。

一票網友在得知是「潤滑液」後大吃一驚，「情趣用品怎麼能這麼以假亂真，我是真沒往那方面想啊」、「要不是刷到這篇我真有可能會拿」；還有人大讚日本設計巧妙，避免讓人尷尬，「買的時候拿在手上，在馬路上不會尷尬吧」、「日本這個隱藏的好啊，拿到街上都不知道是什麼，促進消費了」、「這包裝還蠻隱密的，放床頭不怕」；更有人笑稱「已經看到過好多，不能吃的做成吃的樣子了啊，你們日本估計是太多人拿錯了，甚至還標了中英文，笑鼠」。

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