　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

日本某些潤滑液包裝得很像飲料，商家特別貼標語提醒顧客。（翻攝小紅書）

▲日本某些「潤滑液」包裝得很像飲料，商家特別貼標語提醒顧客。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

日本是許多台灣人經常出遊的國家，但語言隔閡下，有時選購飲料可能需要格外謹慎，以免不慎買到「別有用途」的商品。就有一名網友指出，在某些商店看到飲料架特別標註「No Drink」，或直接用中文寫「不是飲料」的提醒標籤，對此，有人好奇疑惑這些難道不是飲料嗎？

一名網友在小紅書上發文表示，自己發現日本某些商店貨架陳列許多知名牌子的綠茶、檸檬水，其中一款卻特別標示「No Drink」、「不是飲料」等提醒標語，瓶身跟一般飲料幾乎沒有差別，「真的差點以為是飲料」，但這些「飲料」其實並不單純，實際用途更讓人大為吃驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友看完好奇反問：「不是左邊綠茶，中間礦泉水，右邊檸檬水嗎？」「所以這個是幹嘛的？」留言釣出老司機為其解答，「潤滑液，本人當時看見這玩意研究了半天」，老司機解析瓶身廣告標語，提供線索調侃道：「一個寫著龜頭，一個寫著sex，還有一個寫著性欲」、「廣告詞是盡情享受欲望，還是特產，你猜一下是什麼」、「買右二！淡淡茶香、黏度適中、易清洗」。

一票網友在得知是「潤滑液」後大吃一驚，「情趣用品怎麼能這麼以假亂真，我是真沒往那方面想啊」、「要不是刷到這篇我真有可能會拿」；還有人大讚日本設計巧妙，避免讓人尷尬，「買的時候拿在手上，在馬路上不會尷尬吧」、「日本這個隱藏的好啊，拿到街上都不知道是什麼，促進消費了」、「這包裝還蠻隱密的，放床頭不怕」；更有人笑稱「已經看到過好多，不能吃的做成吃的樣子了啊，你們日本估計是太多人拿錯了，甚至還標了中英文，笑鼠」。

更多鏡週刊報導
尪身為按摩師隨身帶「2物」合情合理？　人妻疑：根本當牛郎
短髮正妹上班時間拿「姊夫」按摩被偷拍　14秒片遭瘋傳
色色女遊日本買爆情趣用品　海關檢查行李箱糗翻

ET快訊
Discord裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄
水上摩托車「裸女嗨搖」活春宮！　岸邊遊客看傻
金城武30年前「幫她拿麥克風」　4萬人朝聖！網見表情有亮點
網紅翻車！華航「素食」苦主空姐現身　還原經過：令人心寒
逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」　網看傻：淫業部
狂撈4億！　基金經理人偷跟單「早買早賣」
他揪投票結果4怪異點！　這里「民進黨0票、國民黨1票」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節交通量爆1.5倍「初二、初三最塞」　高公局公布好走時段

「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

鄭運鵬兒子德德進軍演藝圈？「李明川力拱出道」下一步規劃曝光

好市多「帳單突冒800元」　他1動作沒做傻繳了！苦主狂+1

秒殺品再登場！長榮Hello Kitty夢幻餐車開賣　全球限量120台

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

1點心狂翻倍漲「5→20元」！他買不下去了　鄉民嘆：還看過70元的

中小學周六放寒假！北市150所國高中再等等　晚1周才放

華航「素食餐」烏龍爆料苦主空姐現身　還原經過：令人心寒

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

春節交通量爆1.5倍「初二、初三最塞」　高公局公布好走時段

「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

鄭運鵬兒子德德進軍演藝圈？「李明川力拱出道」下一步規劃曝光

好市多「帳單突冒800元」　他1動作沒做傻繳了！苦主狂+1

秒殺品再登場！長榮Hello Kitty夢幻餐車開賣　全球限量120台

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

1點心狂翻倍漲「5→20元」！他買不下去了　鄉民嘆：還看過70元的

中小學周六放寒假！北市150所國高中再等等　晚1周才放

華航「素食餐」烏龍爆料苦主空姐現身　還原經過：令人心寒

衝進工地推撞50m「還推給老婆」！花蓮警落淚酒駕　遭記大過調職

放了近半斤新鮮草莓！　手搖店最新「草莓酸奶水果撈」限量開吃

國民黨選後感恩茶會明新北啟動！　侯友宜：一定出席好好謝謝大家

春節交通量爆1.5倍「初二、初三最塞」　高公局公布好走時段

來曼谷不只要吃小吃！推薦「4間米其林必比登餐廳」　加碼血拼攻略

「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

陳其邁合體安芝儇大跳「王柏融應援舞」　超狂舞技點閱飆破18萬

都快存不到錢了「為何要給孝親費？」　兩派戰翻：這問題很簡單

妙齡女微整打到假貨！臉反覆紅腫痛4年　法令紋慘留永久硬塊

瓜哥新寵被起底！ 女神笑笑下面涼涼的回家

生活熱門新聞

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

2024起走九紫離火運　會發財最旺產業曝

週末寒流強如「霸王級」？　專家回應了：天氣極濕冷

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

免費喝！拾汣茶屋「全門市各送100杯」

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」！現場變酒店

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

金城武30年前「幫她拿麥克風」4萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

52萬美妝網美GINA「肚子掛一圈肉」真實身材曝光！

52萬美妝網美GINA「肚子掛一圈肉」真實身材曝光！

IG擁有52.6萬的美妝部落客「GINA水水」長相精緻、外型纖瘦，與插畫家男友佩佩交往多年感情依舊，經常在社群放閃羨煞眾人，而版面上充斥美照的GINA今（17日）公開自己與佩佩飲食控制2個月的成果，除了公開體重也放上自己零修圖肉肚照，震驚粉絲直呼完全看不出來是GINA，「平常怎麼可以這麼會藏肉肉」。

好市多牛肉捲「包裝完整卻被咬一口」！

好市多牛肉捲「包裝完整卻被咬一口」！

486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝

486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

關鍵字：

小紅書飲料架潤滑液鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

「台灣LEXUS LBX入門休旅」開賣

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面