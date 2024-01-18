台南麻豆柚心園日間作業坊　向打火弟兄加油打氣！

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將至，台南市消防局第二大隊針對轄內獨居長者、低收入戶、身心障礙者等高風險場所編排居家訪視及防災宣導，主動關懷長者，以實際行動推廣住宅火災警報器裝設等宣導，對於災害初期避難有莫大的幫助。

麻豆消防分隊18日特別於隊部舉辦了一場身心障礙者防火宣導活動，邀請當地台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊參訪麻豆消防隊，藉由消防局發起「向城市英雄說出心裡話」留言板活動，讓身心障礙者透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。

活動由麻豆分隊中隊長廖鼎鈞，現場介紹各項消防車輛及救災裝備，讓身心障礙者體會到消防員平時工作的辛苦。此外，針對機構的業者，指導場所內用火用電安全及消防安全設備操作，若場所不慎發生火災，自衛消防編組如何正確引導逃生避難，灌輸防火避難的「相對安全區」防災觀念。

此次參與活動的負責人辜千耘表示，通過參訪消防隊學習正確的防火知識，讓機構及身心障礙朋友了解火災發生時如何保護自己和機構內的安全，今後會更加重視場所內防火工作。

消防局長李明峯表示，將持續秉持著市長黃偉哲的施政理念，將避難弱勢場所持續強化以提升此類機構的防災意識，亦持續推廣更多元化防災教育，並強調未來民眾有需參訪消防隊或舉辦社區防火宣導可直接與當地消防隊洽談。

第二大隊大隊長王騰毅表示，身心障礙福利機構，因該類場所內皆為避難弱者，亦有需要輔具協助的狀況，故災害發生時消防設備的運作及自衛消防編組的啟動極為重要，避難路徑勿堆放阻礙逃生雜物，用火用電定期檢修檢測，任何小細節皆不能忽視，確保機構安全環境。