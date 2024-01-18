　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南麻豆柚心園日間作業坊　向打火弟兄加油打氣！

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將至，台南市消防局第二大隊針對轄內獨居長者、低收入戶、身心障礙者等高風險場所編排居家訪視及防災宣導，主動關懷長者，以實際行動推廣住宅火災警報器裝設等宣導，對於災害初期避難有莫大的幫助。

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆消防分隊18日特別於隊部舉辦了一場身心障礙者防火宣導活動，邀請當地台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊參訪麻豆消防隊，藉由消防局發起「向城市英雄說出心裡話」留言板活動，讓身心障礙者透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動由麻豆分隊中隊長廖鼎鈞，現場介紹各項消防車輛及救災裝備，讓身心障礙者體會到消防員平時工作的辛苦。此外，針對機構的業者，指導場所內用火用電安全及消防安全設備操作，若場所不慎發生火災，自衛消防編組如何正確引導逃生避難，灌輸防火避難的「相對安全區」防災觀念。

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次參與活動的負責人辜千耘表示，通過參訪消防隊學習正確的防火知識，讓機構及身心障礙朋友了解火災發生時如何保護自己和機構內的安全，今後會更加重視場所內防火工作。

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，將持續秉持著市長黃偉哲的施政理念，將避難弱勢場所持續強化以提升此類機構的防災意識，亦持續推廣更多元化防災教育，並強調未來民眾有需參訪消防隊或舉辦社區防火宣導可直接與當地消防隊洽談。

▲台南市柚城心智關懷協會附設柚心園日間作業坊，參訪麻豆消防隊，身心障礙朋友透過留言或塗鴉方式，給予消防員鼓勵加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，身心障礙福利機構，因該類場所內皆為避難弱者，亦有需要輔具協助的狀況，故災害發生時消防設備的運作及自衛消防編組的啟動極為重要，避難路徑勿堆放阻礙逃生雜物，用火用電定期檢修檢測，任何小細節皆不能忽視，確保機構安全環境。

ET快訊
Discord裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄
水上摩托車「裸女嗨搖」活春宮！　岸邊遊客看傻
金城武30年前「幫她拿麥克風」　4萬人朝聖！網見表情有亮點
網紅翻車！華航「素食」苦主空姐現身　還原經過：令人心寒
逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」　網看傻：淫業部
狂撈4億！　基金經理人偷跟單「早買早賣」
他揪投票結果4怪異點！　這里「民進黨0票、國民黨1票」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南麻豆柚心園日間作業坊　向打火弟兄加油打氣！

嘉義民雄食品公司捐愛心食物箱　400弱勢家學童受惠

天冷葉背好睡覺　高雄區農改場：荔枝椿象噴藥最佳時機到了

南科園慶嘉年華　8家大廠來搶才提供逾千職缺

民進黨全國票后陳亭妃　選舉補助全數捐出關懷弱勢

中市Youbike建置1332站　成功騎進松鶴部落

春節送好禮！花蓮百大伴手禮名單出爐　包裝設計人氣獎登場

南投縣警局長黃勝源就職周年升官北市　警政署組長吳耀南接任

屏東縣政府補助長者假牙裝置開辦　籲符合資格縣民提出申請

防火宣導到你家　CO防範不用怕防災知識有獎徵答

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

台南麻豆柚心園日間作業坊　向打火弟兄加油打氣！

嘉義民雄食品公司捐愛心食物箱　400弱勢家學童受惠

天冷葉背好睡覺　高雄區農改場：荔枝椿象噴藥最佳時機到了

南科園慶嘉年華　8家大廠來搶才提供逾千職缺

民進黨全國票后陳亭妃　選舉補助全數捐出關懷弱勢

中市Youbike建置1332站　成功騎進松鶴部落

春節送好禮！花蓮百大伴手禮名單出爐　包裝設計人氣獎登場

南投縣警局長黃勝源就職周年升官北市　警政署組長吳耀南接任

屏東縣政府補助長者假牙裝置開辦　籲符合資格縣民提出申請

防火宣導到你家　CO防範不用怕防災知識有獎徵答

湖人大勝獨行俠！勝率重回5成　詹皇熱擁厄文狂奔趕去兒子比賽

衝進工地推撞50m「還推給老婆」！花蓮警落淚酒駕　遭記大過調職

放了近半斤新鮮草莓！　手搖店最新「草莓酸奶水果撈」限量開吃

國民黨選後感恩茶會明新北啟動！　侯友宜：一定出席好好謝謝大家

春節交通量爆1.5倍「初二、初三最塞」　高公局公布好走時段

來曼谷不只要吃小吃！推薦「4間米其林必比登餐廳」　加碼血拼攻略

「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

陳其邁合體安芝儇大跳「王柏融應援舞」　超狂舞技點閱飆破18萬

都快存不到錢了「為何要給孝親費？」　兩派戰翻：這問題很簡單

妙齡女微整打到假貨！臉反覆紅腫痛4年　法令紋慘留永久硬塊

地方熱門新聞

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

陳亭妃選舉補助全數捐出關懷弱勢

埔里1月連爆2起酒駕致死案　警方大執法

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

加倍奉還　侯友宜：拚安居樂業五星級新北

屏東縣警局長　戴台捷上任

新北5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

台南歸仁消防分隊雙軌合作搶救婦人生命

防火宣導到你家CO防範不用怕

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南

新北市政推動腳步未停歇　侯友宜承諾加倍奉還

嘉義民雄食品公司　關懷弱勢捐400愛心食物箱　

新式雷射手術助攻統一獅球員

南科園慶8家大廠來搶才提供逾千職缺

更多熱門

相關新聞

即／台南善化鐵皮屋民宅火警

即／台南善化鐵皮屋民宅火警

台南市善化區陽明路141巷內1處民宅，18日上午9時30分傳出火警，1樓鋼骨鐵皮厝燃燒廢棄物，已全面燃燒，因火勢很大且緊鄰民宅，有擴大延燒之虞，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第四大隊所屬南科、善化、大內、安定、新市、麻豆等消防分隊及第四大隊15車31人前往搶救，消防人員接駁水線全力射水搶救下，火勢於10時24分許撲滅，目前進行殘火處理，初步調查無人員受傷受困，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南歸仁消防分隊雙軌合作搶救婦人生命

台南歸仁消防分隊雙軌合作搶救婦人生命

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南

禁用捕獸鋏杜絕傷害毛小孩

禁用捕獸鋏杜絕傷害毛小孩

2024台南車展1/26盛大登場

2024台南車展1/26盛大登場

關鍵字：

台南麻豆柚心園打火弟兄

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

「台灣LEXUS LBX入門休旅」開賣

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面