劉德華「哪個反派角色」超經典？鄉民點名2電影：完全就是混蛋

▲劉德華（右）在《潛行》中飾演毒梟。（圖／華映提供）

記者曾筠淇／綜合報導

天王劉德華在電影《潛行》身兼主演和監製，而他扮演的是心狠手辣的大毒梟。近日就有網友發文表示，劉德華過去似乎比較常演正派的角色，大家對劉德華演的哪個反派角色最有印象？貼文曝光後，有2部電影都被不斷提及。

有網友在PTT的movie板上，以「最有印象的劉德華反派電影」為標題發文，提到他最近一直看到《潛行》的廣告，並從預告片、介紹中得知，劉德華竟然飾演反派角色。在他的印象中，劉德華過去比較常演正派角色，若提到反派，可能就會想到《門徒》，是他看的電影太少？還是劉德華真的很少演反派？

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若提到劉德華演反派角色的電影，不少網友都想到《門徒》，「門徒我也超喜歡，劉德華演毒梟演得真的超級好」、「門徒第一，完全就是個混蛋販毒仔」、「門徒演得超好，無間道劇本雖強，但是劉發揮的空間不大」。

還有不少網友想到《無間道》，「無間道的反派，技壓梁朝偉的正派」、「無間道演反派才能跟梁朝偉抗衡」、「無間道真的猛」、「無間道數一數二經典」。

據悉，《無間道》是2002年上映的香港電影，劉德華飾演劉健明，該角色雖是高級督察，但實際上卻是黑社會頭目韓琛內應；《門徒》則是2007年的香港犯罪電影，劉德華飾演昆哥（林昆），表面上是電器行老闆，實際上則是香港毒販。

▲劉德華。（資料照／達志影像／美聯社）

之前劉德華在《追龍》慶功宴上曾經透露，雖然電影獲得肯定，但當了爸爸以後，演反派真的會有包袱，因為小朋友都會一直問問題。而這次在《潛行》中，他也一反戲外溫和親切形象，飾演心狠手辣的毒梟，結果首映會上，就有小粉絲直呼，「我剛剛看你在電影裡很凶，奶奶說你以前不是這樣子的！」讓劉德華立刻起身道歉，「我會改的，我錯了！」

此外，蔡康永過去曾在《康熙來了》詢問劉德華，「聽說你演壞蛋的話，一定要規定那個壞蛋要死掉嗎？」劉德華馬上回答「對。」蔡康永又追問，「萬一那個劇本沒有把那個壞蛋寫死掉呢？」劉德華又回「就不接了。」

接著小S也問，「你是覺得惡人要有惡報？」劉德華再回「對。」不過他也說自己其實沒有「絕對不接」的角色，因為他相信任何角色都可以變成好的角色。