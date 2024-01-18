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不婚不生「以後除夕怎麼過？」　眾人搖頭：根本沒差了

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年是一家人團圓的日子，大多數華人在除夕這一天，不會自己一個人過。不過，就有網友好奇，現在這麼多人不婚不生，以後除夕要怎麼過？話題引發熱論。其中，不少人不以為意，認為現在節慶氣氛已經不如30、40年前，「平常就吃很好了，有沒有過年沒差。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「除夕沒有家人的鄉民都怎麼過」，不婚不生的人越來越多，可家人遲早會走光，可能剩下自己一個人，便忍不住發問「以後除夕要怎麼過？」

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看到貼文後，就有網友表示，「出國爽」、「去打工啊！薪水2倍，你做1天等於別人2天」、「想慶祝的話，就算一個人也是能慶祝」、「一個人滑手機，跟很多人一起滑手機。」其中有不少人不以為意，「每天一樣過啊」、「當平常放假日過啊」、「跟平常一樣啊！」

就有網友認為，現在已經沒什麼過年的氣氛，「就算家裡人多的，現在過年也跟一般例假日的過法沒啥兩樣，這種節慶早就被淡化了」、「30～40年前平常沒機會吃好的，過年可以吃一次難得吃到的，還有紅包拿。現在平常就吃很好了，有沒有過年沒差。台灣到處都塞車，沒事待在家最爽」、「我已經好幾年除夕回老家吃完晚飯，就回家打電動了。」

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除夕過年不婚不生節慶團圓家人PTT

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