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【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

▲▼全聯福利中心,全聯,爸爸回家做晚飯,廚佛瑞德,Fred,黃豪平,撒基努,YouTube。（圖／《爸爸回家做晚飯》影片截圖）

▲全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》，由廚佛瑞德Fred擔任主持人，這回邀請喜劇才子黃豪平特地來學酒家菜。

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》，開播五年人氣持續蔓延中，主持人廚佛瑞德Fred每集特邀藝人嘉賓來作客，以方便取得的生鮮食材為主軸，同時開出應景應時的菜單，並教觀眾透過簡易的烹飪步驟快速端出一桌好菜，還能從中獲得豐富的料理知識，深深擄獲廣大煮夫煮婦們的心！單看去年度共播出32集，各平台加總觀看量已突破千萬，平均單集影片就有32萬次觀看數，再再證明自煮趨勢的成長，消費者對在地食材、健康飲食的重視程度也大幅提升。

這回有請到喜劇才子黃豪平，話鋒犀利的他一現身，直接開嗆節目開場節奏超妙，不解主持人為何隨時和場外開聊？廚佛瑞德Fred無奈聳肩表示：「他們（工作人員）很喜歡嗆我！」反問黃豪平自己難道這麼欠嗆？身為模仿專業戶的黃豪平，一本正經學起廚佛瑞德Fred仰頭說話的神情，甚至直言：「自以為是的廚師，那我就要想法辦法嗆他，把他踢下神壇！」沒想到廚佛瑞德Fred秒反擊：「塞了一段罵我的話，以為我聽不出來嗎？」兩人劍拔弩張直球對決的模樣，頓時嚇得所有人目瞪口呆。

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為了迎接擁有老靈魂的來賓黃豪平，廚佛瑞德Fred特別想出適合搭配酒家菜的創意料理，運用全聯門市可購得的黑豬肉漢堡排結合龍蝦沙拉，變出風味奇特又好吃的金錢蝦餅，在料理過程中，黃豪平意外發現攝影鏡頭旁貼了一張紙條，上頭寫著"來賓守則：請稱讚Fred！"，廚佛瑞德Fred在旁偷笑：「我還想說前面(開場)為什麼沒看到那張紙？」黃豪平卻直白回應：「可能工作人員貼這裡是為了催眠你！」下一秒直接往廚佛瑞德Fred胸前貼上紙條，甚至再補刀：「這樣看到你就會想起來了！」妙語逗得大家哭笑不得。

▲▼全聯福利中心,全聯,爸爸回家做晚飯,廚佛瑞德,Fred,黃豪平,撒基努,YouTube。（圖／《爸爸回家做晚飯》影片截圖）

▲全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》好評熱播中，廚佛瑞德Fred手把手教黃豪平做金錢蝦餅佐龍蝦醬及XO醬干貝。

接著下集邀到逗趣奶爸-撒基努，同時帶上乖巧的十歲兒子那斗，父子合力來挑戰做親子料理，那斗在節目中大讚爸爸撒基努廚藝好，無論西式、中式、泰式樣樣難不倒他，只要全聯門市買得到食材，家中群組隨時開放自由點餐，讓孩子大飽口福幸福滿滿！

▲▼全聯福利中心,全聯,爸爸回家做晚飯,廚佛瑞德,Fred,黃豪平,撒基努,YouTube。（圖／《爸爸回家做晚飯》影片截圖）

▲全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》邀請到撒基努父子檔挑戰親子料理。

廚佛瑞德Fred特地教兩人製作醬燒豬肉烤起司三明治，貼心的那斗自告奮勇協助乾煎吐司，看到成品是金黃色酥脆外皮，那斗一臉滿意直呼：「帥這個！」身旁的撒基努目睹全程笑到歪腰！而在品嘗另一道韓式起司豬肉年糕時，那斗大快朵頤露出滿足的笑容，耍寶說著：「這孩子過得太爽！」把廚佛瑞德Fred逗得哈哈大笑，撒基努立馬打趣吐槽兒子：「那是因為爸爸有回家做晚飯！爸爸沒有回去哪來的糧？」父子間有趣互動笑噴全場。想知道更多廚房實用技法和美味秘訣，千萬不要錯過每週三《爸爸回家做晚飯》YouTube官方頻道更新影片，以及每週五晚間11點將於華視主頻播出。

▲▼全聯福利中心,全聯,爸爸回家做晚飯,廚佛瑞德,Fred,黃豪平,撒基努,YouTube。（圖／《爸爸回家做晚飯》影片截圖）

▲廚佛瑞德Fred教做，醬燒豬肉烤起司三明治與韓式起司豬肉年糕。

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