「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

▲「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

台灣曾在1624年被荷蘭統治，如今相隔400年，台灣與荷蘭再度相遇，「2024台北國際書展」主題國為荷蘭，可說是一場盛大的文化重逢！而今年書展期間，購票入場可「全額抵購書消費」；16~22歲的青年更可以用「文化幣」免費入場；持展期當日高鐵與台鐵「桃園以南、宜花東」紙本票根者也可免費入場。

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▲這也是台灣與荷蘭相隔400年後的「文化重逢」，誕生於荷蘭的「米飛兔」也會在書展荷蘭主題館亮相。（圖／文化部）

「2024台北國際書展」將於2月20日至25日於台北世貿一館舉行，主題為「閱讀造浪」，主題國為「荷蘭」。今（17）日舉行記者會時，文化部政務次長李靜慧表示，去年文化部長史哲提及，這是一場盛大的文化重逢；也非常適合形容今年由荷蘭擔任書展主題國。

李靜慧說明，1624年荷蘭東印度公司來到台灣，這是台灣和世界相逢、踏上國際舞台的一個起點。綜觀這段歷史文化脈絡，有著非常多不同的觀點可以去解釋它，而最好的途徑就是大量的閱讀，透過閱讀去理解各種不同的觀點，因此「2024台北國際書展」可說是再一次的文化重逢。

李靜慧也提到，「2024台北國際書展」期間，只要購票入場的民眾，都可獲得與門票同額的門票抵用金，入場當天於書展消費，不限金額都可抵用。而16歲～22歲的青年，則可以「文化幣」享免費入場；同時如果用文化幣在書展現場消費，也有「2點送1點」回饋，最高回饋600點。希望民眾踴躍參觀，以實體行動支持出版產業。

▲「荷蘭主題國館」以永續材料搭建。（圖／文化部）



荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，非常感謝文化部邀約，書展基金會、MVRDV事務所的協助，由荷蘭擔任今年書展主題國，2024年定位為「台荷創新與文化交流年」，荷蘭主題國館透過作家、插畫家、文學作品，希望和台灣的讀者分享荷蘭的重要價值，也就是言論自由。

譚敬南說，台灣是「言論自由的燈塔」，這方面和荷蘭有共同的堅持，希望民眾能在台北國際書展期間，到書展參觀「荷蘭主題國館」。

「荷蘭主題國館」由荷蘭在台辦事處、荷蘭建築師事務所MVRDV共同策劃，主題國館以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題，呈現台荷共同的歷史、現在和未來。

依據荷蘭永續發展理念及設計力，展館搭建上採用可回收材料，為可重複拆卸組裝的展館，體現可循環、再利用、可因應需求而變調適的價值。展出內容方面，將以文物、歷史檔案、複製品、模型，來回溯1624年雙方互動的情形，逐漸發展成在貿易、文化交流上的強韌連結。

「荷蘭主題國館」同時也規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對於寬容和言論自由等價值的推崇；此外身為「電音王國」的荷蘭，也安排了精彩的「電音之夜」，讓台灣民眾不用出國便可感受荷蘭的熱情。

主題國將邀請雨果獎奇幻獎得主湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt）；還有在荷蘭十分具有影響力的當代思想家伊爾賈．倫納德．菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）、馬可西姆．費卜瓦利（Maxim Februari）等，以及歷史作家貝喬思（Joyce Bergvelt）、童書作者彼彼．迪蒙達克（Bibi Dumon Tak），共9位作家、譯者、插畫家訪台。

另外還安排「荷蘭童書之王」鄭宗瓊（Thé Tjong-Khing）、當代小說家兼編劇哈娜．貝爾芙茨（Hanna Bervoets）在線上與台灣民眾碰面；而深受大小朋友喜愛的米飛兔、Dikkie Dik也將在展館亮相。

書展其他國際區活動及國際作家也精彩可期，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，帶領讀者展開超越文化框架的文學之旅。並將於書展期間舉辦泰國原創故事改編影視提案大會暨商機媒合會，促進台泰出版交流。

▲泰國作家吉妲楠．莨翩莎姆（Jidanun_Lueangpiansamut）為泰國館焦點作家，她期待在台北國際書展與台灣的讀者們交流。（圖／文化部）



「德國館」將展出逝世100周年的小說家法蘭茲・卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，並展示近期於台灣出版的德國新書，舉辦「趣味德語課」入門課程，邀請台灣民眾體驗最新的學習教材。

「法國館」聚焦圖像，並在2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動。「比利時」館將展出圖像為主的出版品，同時邀請比利時插畫家於書展期間舉辦講座，和台灣創作者與讀者深入交流。

「2024台北國際書展」延續免費參觀優惠，只要是18歲以下、持展期當日高鐵與台鐵「桃園以南、宜花東」紙本票根者，免費參觀。此外為鼓勵民眾於平日入場，書展基金會還提供「平日消費滿額禮」，只要在2月20日（二）～2月23日（五）入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」、滿1000元送書展斜背袋，還可抽台北東京來回機票張。