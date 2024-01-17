　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

▲▼「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

台灣曾在1624年被荷蘭統治，如今相隔400年，台灣與荷蘭再度相遇，「2024台北國際書展」主題國為荷蘭，可說是一場盛大的文化重逢！而今年書展期間，購票入場可「全額抵購書消費」；16~22歲的青年更可以用「文化幣」免費入場；持展期當日高鐵與台鐵「桃園以南、宜花東」紙本票根者也可免費入場。

▲▼「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這也是台灣與荷蘭相隔400年後的「文化重逢」，誕生於荷蘭的「米飛兔」也會在書展荷蘭主題館亮相。（圖／文化部）

「2024台北國際書展」將於2月20日至25日於台北世貿一館舉行，主題為「閱讀造浪」，主題國為「荷蘭」。今（17）日舉行記者會時，文化部政務次長李靜慧表示，去年文化部長史哲提及，這是一場盛大的文化重逢；也非常適合形容今年由荷蘭擔任書展主題國。

李靜慧說明，1624年荷蘭東印度公司來到台灣，這是台灣和世界相逢、踏上國際舞台的一個起點。綜觀這段歷史文化脈絡，有著非常多不同的觀點可以去解釋它，而最好的途徑就是大量的閱讀，透過閱讀去理解各種不同的觀點，因此「2024台北國際書展」可說是再一次的文化重逢。

李靜慧也提到，「2024台北國際書展」期間，只要購票入場的民眾，都可獲得與門票同額的門票抵用金，入場當天於書展消費，不限金額都可抵用。而16歲～22歲的青年，則可以「文化幣」享免費入場；同時如果用文化幣在書展現場消費，也有「2點送1點」回饋，最高回饋600點。希望民眾踴躍參觀，以實體行動支持出版產業。

▲▼「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲「荷蘭主題國館」以永續材料搭建。（圖／文化部）

荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，非常感謝文化部邀約，書展基金會、MVRDV事務所的協助，由荷蘭擔任今年書展主題國，2024年定位為「台荷創新與文化交流年」，荷蘭主題國館透過作家、插畫家、文學作品，希望和台灣的讀者分享荷蘭的重要價值，也就是言論自由。

譚敬南說，台灣是「言論自由的燈塔」，這方面和荷蘭有共同的堅持，希望民眾能在台北國際書展期間，到書展參觀「荷蘭主題國館」。

「荷蘭主題國館」由荷蘭在台辦事處、荷蘭建築師事務所MVRDV共同策劃，主題國館以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題，呈現台荷共同的歷史、現在和未來。

依據荷蘭永續發展理念及設計力，展館搭建上採用可回收材料，為可重複拆卸組裝的展館，體現可循環、再利用、可因應需求而變調適的價值。展出內容方面，將以文物、歷史檔案、複製品、模型，來回溯1624年雙方互動的情形，逐漸發展成在貿易、文化交流上的強韌連結。

「荷蘭主題國館」同時也規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對於寬容和言論自由等價值的推崇；此外身為「電音王國」的荷蘭，也安排了精彩的「電音之夜」，讓台灣民眾不用出國便可感受荷蘭的熱情。

主題國將邀請雨果獎奇幻獎得主湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt）；還有在荷蘭十分具有影響力的當代思想家伊爾賈．倫納德．菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）、馬可西姆．費卜瓦利（Maxim Februari）等，以及歷史作家貝喬思（Joyce Bergvelt）、童書作者彼彼．迪蒙達克（Bibi Dumon Tak），共9位作家、譯者、插畫家訪台。

另外還安排「荷蘭童書之王」鄭宗瓊（Thé Tjong-Khing）、當代小說家兼編劇哈娜．貝爾芙茨（Hanna Bervoets）在線上與台灣民眾碰面；而深受大小朋友喜愛的米飛兔、Dikkie Dik也將在展館亮相。

書展其他國際區活動及國際作家也精彩可期，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，帶領讀者展開超越文化框架的文學之旅。並將於書展期間舉辦泰國原創故事改編影視提案大會暨商機媒合會，促進台泰出版交流。

▲▼「2024台北國際書展」將於2月20日～25日於台北世貿一館舉行，主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲泰國作家吉妲楠．莨翩莎姆（Jidanun_Lueangpiansamut）為泰國館焦點作家，她期待在台北國際書展與台灣的讀者們交流。（圖／文化部）

「德國館」將展出逝世100周年的小說家法蘭茲・卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，並展示近期於台灣出版的德國新書，舉辦「趣味德語課」入門課程，邀請台灣民眾體驗最新的學習教材。

「法國館」聚焦圖像，並在2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動。「比利時」館將展出圖像為主的出版品，同時邀請比利時插畫家於書展期間舉辦講座，和台灣創作者與讀者深入交流。

「2024台北國際書展」延續免費參觀優惠，只要是18歲以下、持展期當日高鐵與台鐵「桃園以南、宜花東」紙本票根者，免費參觀。此外為鼓勵民眾於平日入場，書展基金會還提供「平日消費滿額禮」，只要在2月20日（二）～2月23日（五）入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」、滿1000元送書展斜背袋，還可抽台北東京來回機票張。

ET快訊
高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

外資賣超史上第三　重砍聯電9萬張、提款逾46億元殺最兇

台中Buffet龍蝦料理吃到飽1／22登場　10道菜色輪番上陣不加價

舒華剪了齊瀏海化身白雪天使、水鑽內衣史上最辣！ (G)I-DLE回歸新造型連發

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　已18人死

男男CP在靈堂前情慾激戰！　林哲熹曝內幕：我們都很忙

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

演昏倒測試白柴忠誠度　牠無情秒色色奴才傻眼

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

他「連任10屆立委」從未落選！新國會平均年齡不到53

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面