三星S24全系列價格曝　旗艦規格售價破5.5萬

▲三星S24全系列。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

迎接AI手機世代並掌握市場趨勢，台灣三星電子今（18）日宣布，業界首款、整合 Galaxy AI 智慧應用的Galaxy S24旗艦系列正式在台上市。融合全新AI體驗，從通訊、攝錄、創作、娛樂等日常生活，引領消費者邁向掌中AI新紀元。

全球AI智慧應用快速崛起，手機產業亦不例外，根據Counterpoint預估，截至2024年AI手機將掀起革命性變革，全年出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支，佔整體出貨量40%。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S24旗艦系列。除富含AI智慧外，更搭載Galaxy史上最快處理器、最高螢幕亮度等升級版硬體規格，同時，攝錄影表現亦再次進化，讓消費者輕鬆拍出專業級影像。看好一系列產品革新，將為市場拓展全新契機，三星樂觀預估Galaxy S24旗艦系列銷售量較前代成長3成，為高階手機市場再創成長動能。

▲S24價格曝光。（圖／三星）

針對消費者關心的價格問題，三星宣布此次機型售價為27,900元起，對比前代上漲1,000元，此外在高規部分，S24 Ultra 1TB容量的售價為55,900元，對比前代S23 Ultra上漲3000元。

不過三星也在預購期間推出優惠方案，今日12:00起至1月24日23:59止開放預購登記，名額有限，額滿為止。於全台通路預購之消費者，完成預購取貨即可獲得透明多功能保護殼，且有容量免費升級優惠，購買Galaxy S24 Ultra、S24+、S24 256GB，容量免費升級至512GB。購買Galaxy S24 Ultra 512GB，容量免費升級至1TB。

▲台灣三星推出預購小升大優惠。（圖／記者陳俐穎攝）

掌握過年前的商機，三星表示，今日中午12點開始預購，預購期間提供「小升大」活動，讓消費者有意願換機，預計可以對停滯不前的換機市場帶來新的動能，預計帶來30％的正成長。