三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看　大量AI功能反應變更快

▲ 三星首款 AI 旗艦 Galaxy S24 Ultra 搶先看。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／綜合報導

三星在今日公開2024年上半年新機 Galaxy S24系列，做為三星首款導入 AI 技術的行動裝置，以創新的人機互動模式帶來相當不錯的體驗。

本次亮相的 Galaxy S24 系列包括三款機型：Galaxy S24 Ultra、S24+和S24，以上機型具備 AI 技術，不錯的效能表現和專業級的攝影功能，專為追求高生產力、社交互動和提升日常效率的消費者打造。

近幾年科技圈最夯的話題不外乎 AI 人工智慧，Galaxy S24 系列是三星首款導入 AI 應用的新裝置，在這當中已有幾款相關應用可以直接使用，像是快速搜尋用的搜尋圈、AI 寫作助理、AI 語音轉文字、AI 即時通話翻譯、AI 筆記助理等功能，都是這波主打的新應用。

▲ Galaxy S24 系列導入眾多 AI 新功能。（圖／記者樓菀玲攝）

其他還有透過 AI 生成圖片等相關應用，種種 AI 功能的導入確實是讓 Galaxy S24 系列看起來更強大、更實用，在 AI 應用成為顯學的現在，可以期待 AI 在未來可以繼續發揚光大。

而這些 AI 應用可以大略劃分為本機運算和雲端運算，三星強調使用者可以透過 UI 來自行決定是否要透過網路上傳雲端運算，兩者產出結果可能或多或少會有一些差異，但三星的作法是將選擇全交由給消費者，至於詳細差異留待外界評測見真章。

其次是 AI 即時翻譯功能，目前已知語音翻譯支援 13種語言，亞洲地區包含：簡體中文、日本、韓國、越南、泰國、印度等語系，其他歐洲地區則是囊括：英文、西班牙文、葡萄牙文、法文、德文、義大利文，使用之前就像隔壁棚的 Google 一樣，都需要針對自己需要的語系下載資料包才能用，可惜目前暫無繁體中文。

▲ 長按選取就能把想要裁減的部分修掉。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 接著 AI 就會自動運算被挖掉的圖片進行填滿。（圖／記者樓菀玲攝）

就外觀來看 Galaxy S24 系列外觀沒有太大差異，不過機身本人倒是和隔壁棚一樣使用鈦金屬材質，螢幕則是改成全平面設計，好不好看見仁見智，但至少保護貼費用（？）應該是會比較便宜一點。

顏色方面也因為導入了鈦金屬材質，實際上看起來的效果更為內斂，以記者實際拍攝黑色和紫色款來說，兩款機身的色系視覺效果帶有一點金屬特有的啞光效果，視覺的第一印象質感不錯，實際握感也很圓潤。

▲ Galaxy S24 Ultra 正面。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ Galaxy S24 Ultra 鏡頭模組。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ Galaxy S24 Ultra 機背使用類似磨砂金屬材質的觸感。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ Galaxy S24 Ultra 目前共有四色可選。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 三星自家的原廠配件背板有相對應的主題畫面。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 現場展示大量可替換背板。（圖／記者樓菀玲攝）

Galaxy S24 Ultra 搭載 5 倍光學變焦鏡頭，結合 5,000 萬畫素的超高解析度，搭配 Adaptive Pixel 感光元件可實現 2 倍至 10 倍的光學成像畫質，即使在 100 倍放大的情況下，影像仍然保持銳利且清晰，不負演唱會拍照神器之名。

Galaxy S24 Ultra的另一大亮點是其夜拍能力，與前代相比像素尺寸增加了60%，加上四合一像素合併技術，使得夜間攝影更加明亮和生動，另外OIS（光學影像穩定）角度的擴大有效降低了雜訊和手抖，確保了在夜晚也能捕捉到每一個閃耀的瞬間。

▲ Galaxy S24 Ultra 夜拍效果展示。（圖／記者樓菀玲攝）

Galaxy S24 Ultra 搭載 Galaxy 專屬的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 行動平台，帶來更快的處理速度和更高的能源效率。內建的 Vapor Chamber 散熱系統尺寸是前代的 1.9 倍，進一步增強了散熱效果，同時還有這次追加光追能力，可以讓手機執行更龐大的遊戲。

不過雖然手機本身具備支援光線追蹤的能力，但三星坦言目前暫時還沒有可以執行的大型遊戲可供遊玩，全看遊戲商是否針對光線追蹤技術進行開發，但接下來可以確定 2024 年第一季的《暗黑破壞神 永生不朽》將會追加支援光線追蹤技術。

目前已知 Galaxy S24 Ultra 系列將推出紫色、黃色、黑色、灰色等四種顏色，台灣上市計畫有待後續更新。

▲ Galaxy S24 Ultra 暫時未公布台灣上市計畫。（圖／記者樓菀玲攝）