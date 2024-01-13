三星Galaxy S24宣傳圖曝光　主打AI功能是最大亮點

▲三星Galaxy S24系列。（圖／翻攝自IT之家）



財經中心／綜合報導

三星Galaxy S24即將於下周登場，最新的宣傳圖也曝光，外媒指出，Galaxy S24系列的最大亮點，在於加入很多全新的AI功能，可能會效仿Google在相機中加入大量AI特性。

根據宣傳圖顯示，Galaxy S24前置鏡頭為1,200萬畫素，這與Galaxy S23基本相同，不過可能會使用新的感測器，自拍相機也可使用一些AI功能；Galaxy S24機身背面配備一個1000萬畫素、3倍光學變焦的長焦鏡頭，一個5000萬畫素、2倍光學質量變焦的廣角鏡頭，以及一個1200萬畫素的超廣角鏡頭。

至於Galaxy S24 Ultra則有4個鏡頭，包括一個1000 萬畫素、3倍光學變焦的長焦鏡頭、一個1200萬畫素的超廣角鏡頭、一個5000萬畫素的5倍光學變焦的長焦鏡頭，以及2億畫素主鏡頭。

三星也透露，全新機型會以AI輔助優化拍照及錄影功能，尤其在低光源的環境中更可以有不同的體驗，也有機會應用到慢動作影片中，透過AI技術讓影片可以慢動作播放。

此外，新手機的AI亮點還包括生成桌布、生成式相片調整及重新定位物件，更會出現手機通話即時翻譯、手寫筆記轉文字、自動格式化、AI瀏覽輔助等功能，要帶給消費者全新的AI體驗。