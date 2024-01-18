　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

▲三星S24系列正式發布。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S24系列正式發布。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星於今日凌晨舉辦發表會，發布旗艦機系列Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+與Galaxy S24新機，此次新機主打以Galaxy AI 帶來全新行動體驗。借助智慧文本與通話翻譯實現無障礙溝通、利用Galaxy ProVisual Engine達到創作自由等等。

▲S24全系列三機型。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24全系列三機型。（圖／記者陳俐穎攝）

AI即時翻譯工具

Galaxy AI導入提升用戶各層面的生活體驗，尤其是手機最基本的功用溝通。 Galaxy S24旗艦系列助力用戶打破語言隔閡，使溝通輕鬆無礙。不論與外國學生或同事聊天，或於異國度假時預訂服務，都能輕鬆搞定。在「通話即時翻譯」（Live Translate）下，使用者可透過手機的原生通話功能，獲得雙向、即時的語音和文字翻譯，無需仰賴第三方應用程式；且智慧終端AI（on-device AI）可確保私人對話內容不外流。

啟用翻譯助理（Interpreter）時，手機將以分割視窗型態顯示即時翻譯，便於交談雙方面對面閱讀。甚至能在無法使用行動數據或Wi-Fi的情況下運作。

在訊息和其他應用程式方面，「訊息即時翻譯智慧助理」（Chat Assist）能使言談內容有禮得體，確保解讀結果盡如原意，例如向同事傳送一則禮貌性的訊息，或於社群媒體撰寫強而有力的文案。三星鍵盤內建的AI技術，亦支援13種語言的訊息即時翻譯。在行車方面，Android Auto能自動彙整用戶接收到的訊息，並提供訊息回覆及行動建議，例如告訴某人預計到達的時間，以便在專注行車安全之餘，仍可維持與外界的聯繫。

筆記智慧助理

Samsung Notes內建的「筆記智慧助理」（Note Assist）能自動生成摘要、建立排版範本，簡化工作；並能製作封面，預覽筆記一目了然。錄音方面，即使面對多位人員發言，「語音轉文字智慧助理」（Transcript Assist）亦能利用AI和語音轉文字技術進行轉錄、總結摘要，甚至翻譯錄音內容。

▲搜尋圈功能。（圖／三星）

▲搜尋圈功能。（圖／三星）

搜尋圈

Galaxy S24旗艦系列攜手Google推出「搜尋圈」（Circle to Search）功能，只要將想搜尋的目標「畫圈」，就能簡單的搜尋到需要的資訊，只要長按首頁鍵，便能在Galaxy S24旗艦系列螢幕上圈選、標示、隨寫文字或點擊任何內容，查看實用且優異的搜尋結果。在朋友的社群貼文看見取景於美麗地標的照片、或在YouTube Shorts看到趣聞時，無需離開當前的應用程式，即可快速獲悉更多資訊。

特定搜尋結果將根據用戶的所在位置，結合自網路蒐集的實用資訊、事件的來龍去脈，以生成式AI提供概要說明，甚至可進一步詢問更複雜、細微的問題。

相機升級

Galaxy S24 Ultra的Quad Tele System配備新型5倍光學變焦鏡頭，與5,000萬畫素高解析度相輔相成，在Adaptive Pixel感光元件的支援下，實現2倍、3倍、5倍至10倍的光學成像畫質。借助優化的數位變焦，即使放大100倍，影像依舊銳利清晰。

在升級版「超明亮夜幕攝影」的加持下，Galaxy S24旗艦系列超高倍變焦能駕馭任何光源條件，拍出璀璨耀眼的照片與影片，即使放大亦不失精彩。Galaxy S24 Ultra具備更大的單一像素尺寸1.4 μm，較前代提升60%，增加低光源場景的進光量。

▲夜間攝影加強。（圖／三星）

▲夜間攝影加強。（圖／三星）

Galaxy S24 Ultra光學防手震（OIS）角度更寬廣，並強化手震補償，減少影像模糊。錄製影片時，前置和後置相機配備的Dedicated ISP Block有助減少噪點， Galaxy S24旗艦系列還能分析陀螺儀資訊，區分掌鏡者與被攝主體的身體移動，有效提升降噪效果。即使從遙遠的一端拍攝，亦能無懼暗黑、拍出清晰的影片。

AI編輯圖片

捕獲精彩照片後，可利用創新的Galaxy AI編輯工具，進行簡易的後製編輯，例如擦除物件、重新構圖、重製等。智慧相片編輯建議（Edit Suggestion）利用Galaxy AI為每張照片提供盡善盡美的調整建議，讓用戶能更輕鬆、高效地優化影像。

此外，為賦予用戶更高的創作掌控與自主權，生成式相片編輯（Generative Edit）還能透過生成式AI填補影像背景。調正歪斜的照片後，AI能填補邊緣缺口；若畫面中的物體需微調位置以獲得完美構圖，AI能讓用戶移動被攝主體的位置，移除主體後的空白處，則以完美融合的背景填補。

每當Galaxy S24旗艦系列出動生成式AI強化影像時，影像和metadata皆會出現浮水印。而快動作影片如需放慢速度，生成式慢動作精彩鏡頭（Instant Slow-mo）能參照既有動作生成額外影格，流暢地放慢影片節奏，表現細緻的動態變化。

按下快門前，Super HDR能顯示生動的預覽影像，確保每張照片在成像的各個階段皆令人驚艷。捕捉回憶僅是手機的基本功能之一，與世界分享美妙的點滴同樣深具意義。

ET快訊
台灣小球迷「飛越6860哩」登NBA告白！哈登暖回愛心　網見
尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　菜都潑地上了
年輕人投柯文哲有助2028再戰？　郭正亮搖頭曝原因
快訊／勇士46歲助教猝逝！NBA比賽延期　他是MVP約基奇導
台股遭砍1200億、匯市爆大量！台幣急貶　央行曝「股匯雙殺」
視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」　揭網紅圈反應：很多人受不了
男友發生完性關係「堅持帶她去醫院」　妹子一檢查崩潰：只能切除

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

全球首款AI手機！　三星Galaxy S24超強8亮點一次看

三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看　大量AI功能反應變更快

Sony全球首款全域快門相機a9 III　120 fps高速連拍告別果凍效應

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

蘋果Vision Pro發售在即　外媒反饋：重到「脖子痛」

藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？

三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」搶先曝光

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

矇眼讓陌生人將長髮剃光　男友淚崩你真的很漂亮

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

全球首款AI手機！　三星Galaxy S24超強8亮點一次看

三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看　大量AI功能反應變更快

Sony全球首款全域快門相機a9 III　120 fps高速連拍告別果凍效應

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

蘋果Vision Pro發售在即　外媒反饋：重到「脖子痛」

藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？

三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」搶先曝光

韓網熱門／網友5點聲稱「柱延和Jennie傳緋聞」　30萬人搶看全傻眼

檢方起訴3人詐騙「沒附證據」　法官吐槽：真的什麼都沒有！

2024桃園立委選戰大獲全勝　地方喻他是政壇崛起「桃園王」

台菜餐廳蜜汁碳烤雞排銷英國...月賣6千片熱銷　再推梅汁叉燒搶市

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

新一代「LEXUS UX跨界休旅」開發中！轉型換新動力與LBX作差異

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」直接來！男星也入鏡 海產：都潑地上了

普丁接見北韓外相崔善姬　克宮：強化兩國合作包括「敏感領域」

俄羅斯中部罕見爆發警民衝突　抗議維權人士遭判刑

細肩帶妹超派！嗆男友「被恁北抓到了」　爆氣拿球棒砸車真相曝

3C家電熱門新聞

全球首款AI手機！　三星Galaxy S24超強8亮點一次看

三星AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」曝光

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

全球首款全域快門相機Sony a9 III

蘋果Vision Pro發售在即　外媒反饋：重到「脖子痛」

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？

沒有GPS訊號也能導航！Google Maps「藍牙隧道信標」功能登場

手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Max砍近五千

三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」

更多熱門

相關新聞

三星AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看

三星AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看

三星在今日公開2024年上半年新機 Galaxy S24系列，做為三星首款導入 AI 技術的行動裝置，以創新的人機互動模式帶來相當不錯的體驗。

擠下三星！蘋果成全球最大手機製造商

擠下三星！蘋果成全球最大手機製造商

三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」曝光

三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」曝光

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

三星Galaxy S24宣傳圖曝光　主打AI功能是最大亮點

三星Galaxy S24宣傳圖曝光　主打AI功能是最大亮點

關鍵字：

S24 Ultra三星

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面