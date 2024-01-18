強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

▲三星S24系列正式發布。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星於今日凌晨舉辦發表會，發布旗艦機系列Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+與Galaxy S24新機，此次新機主打以Galaxy AI 帶來全新行動體驗。借助智慧文本與通話翻譯實現無障礙溝通、利用Galaxy ProVisual Engine達到創作自由等等。

▲S24全系列三機型。（圖／記者陳俐穎攝）

AI即時翻譯工具

Galaxy AI導入提升用戶各層面的生活體驗，尤其是手機最基本的功用溝通。 Galaxy S24旗艦系列助力用戶打破語言隔閡，使溝通輕鬆無礙。不論與外國學生或同事聊天，或於異國度假時預訂服務，都能輕鬆搞定。在「通話即時翻譯」（Live Translate）下，使用者可透過手機的原生通話功能，獲得雙向、即時的語音和文字翻譯，無需仰賴第三方應用程式；且智慧終端AI（on-device AI）可確保私人對話內容不外流。

啟用翻譯助理（Interpreter）時，手機將以分割視窗型態顯示即時翻譯，便於交談雙方面對面閱讀。甚至能在無法使用行動數據或Wi-Fi的情況下運作。



在訊息和其他應用程式方面，「訊息即時翻譯智慧助理」（Chat Assist）能使言談內容有禮得體，確保解讀結果盡如原意，例如向同事傳送一則禮貌性的訊息，或於社群媒體撰寫強而有力的文案。三星鍵盤內建的AI技術，亦支援13種語言的訊息即時翻譯。在行車方面，Android Auto能自動彙整用戶接收到的訊息，並提供訊息回覆及行動建議，例如告訴某人預計到達的時間，以便在專注行車安全之餘，仍可維持與外界的聯繫。

筆記智慧助理

Samsung Notes內建的「筆記智慧助理」（Note Assist）能自動生成摘要、建立排版範本，簡化工作；並能製作封面，預覽筆記一目了然。錄音方面，即使面對多位人員發言，「語音轉文字智慧助理」（Transcript Assist）亦能利用AI和語音轉文字技術進行轉錄、總結摘要，甚至翻譯錄音內容。

▲搜尋圈功能。（圖／三星）

搜尋圈

Galaxy S24旗艦系列攜手Google推出「搜尋圈」（Circle to Search）功能，只要將想搜尋的目標「畫圈」，就能簡單的搜尋到需要的資訊，只要長按首頁鍵，便能在Galaxy S24旗艦系列螢幕上圈選、標示、隨寫文字或點擊任何內容，查看實用且優異的搜尋結果。在朋友的社群貼文看見取景於美麗地標的照片、或在YouTube Shorts看到趣聞時，無需離開當前的應用程式，即可快速獲悉更多資訊。

特定搜尋結果將根據用戶的所在位置，結合自網路蒐集的實用資訊、事件的來龍去脈，以生成式AI提供概要說明，甚至可進一步詢問更複雜、細微的問題。

相機升級

Galaxy S24 Ultra的Quad Tele System配備新型5倍光學變焦鏡頭，與5,000萬畫素高解析度相輔相成，在Adaptive Pixel感光元件的支援下，實現2倍、3倍、5倍至10倍的光學成像畫質。借助優化的數位變焦，即使放大100倍，影像依舊銳利清晰。

在升級版「超明亮夜幕攝影」的加持下，Galaxy S24旗艦系列超高倍變焦能駕馭任何光源條件，拍出璀璨耀眼的照片與影片，即使放大亦不失精彩。Galaxy S24 Ultra具備更大的單一像素尺寸1.4 μm，較前代提升60%，增加低光源場景的進光量。

▲夜間攝影加強。（圖／三星）

Galaxy S24 Ultra光學防手震（OIS）角度更寬廣，並強化手震補償，減少影像模糊。錄製影片時，前置和後置相機配備的Dedicated ISP Block有助減少噪點， Galaxy S24旗艦系列還能分析陀螺儀資訊，區分掌鏡者與被攝主體的身體移動，有效提升降噪效果。即使從遙遠的一端拍攝，亦能無懼暗黑、拍出清晰的影片。

AI編輯圖片

捕獲精彩照片後，可利用創新的Galaxy AI編輯工具，進行簡易的後製編輯，例如擦除物件、重新構圖、重製等。智慧相片編輯建議（Edit Suggestion）利用Galaxy AI為每張照片提供盡善盡美的調整建議，讓用戶能更輕鬆、高效地優化影像。

此外，為賦予用戶更高的創作掌控與自主權，生成式相片編輯（Generative Edit）還能透過生成式AI填補影像背景。調正歪斜的照片後，AI能填補邊緣缺口；若畫面中的物體需微調位置以獲得完美構圖，AI能讓用戶移動被攝主體的位置，移除主體後的空白處，則以完美融合的背景填補。

每當Galaxy S24旗艦系列出動生成式AI強化影像時，影像和metadata皆會出現浮水印。而快動作影片如需放慢速度，生成式慢動作精彩鏡頭（Instant Slow-mo）能參照既有動作生成額外影格，流暢地放慢影片節奏，表現細緻的動態變化。

按下快門前，Super HDR能顯示生動的預覽影像，確保每張照片在成像的各個階段皆令人驚艷。捕捉回憶僅是手機的基本功能之一，與世界分享美妙的點滴同樣深具意義。