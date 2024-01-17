三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」搶先曝光

▲S24 Ultra實機照曝光。（圖／gsmarena）



記者張靖榕／綜合報導

搭上AI趨勢熱潮，三星將於今（17日）發布新一代旗艦手機S24系列，S24作為三星首款AI手機，受到各界矚目，公司特別挑在蘋果總部所在的加州舉行「Galaxy Unpacked」活動，明顯要與可能也會在今年推出首款AI手機的蘋果較量。

《亞洲日報》報導，三星將於17日在美國加州聖荷西舉行「Galaxy Unpacked」活動，發布能在裝置內部自主收集並處理資訊的首款AI手機Galaxy S24系列。這款新一代旗艦機有3大亮點，包括「即時翻譯」（Live Translate）、「圈選即搜」（Circle to Search with Google）和「筆記助理」（Note Assist），提供許多日常生活中的AI功能。

「即時翻譯」功能可在通話中即時翻譯成原生支援的語言，打破語言障礙與隔閡。

「圈選即搜」功能允許用戶在不用截圖的情況下，只透過圈選、highlight、塗鴉或點擊的方式，就能搜尋螢幕上的任何圖像、影片或文本，取得速度更快。

「筆記助理」功能則是自動執行資訊摘要、格式化甚至翻譯筆記等繁瑣任務，徹底改變筆記方式，大幅提升效率與組織能力。

Galaxy S24的應用處理器（AP），預計採用高通「驍龍8第3代for Galaxy」和三星電子系統LSI事業部的「Exynos 2400」。這2款處理器於2023年10月公開，並且全面推出「On-device AI」，大多數AI將直接在裝置內完成，只有在需要時才進行雲端連接。