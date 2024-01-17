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三星12年霸主地位被終結！蘋果市佔率衝破20%　躍升智慧型手機龍頭

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲蘋果成功擠下三星成為全球最大手機製造商。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓科技巨擘三星（Samsung）在穩坐全球手機市場龍頭12年後，2023年首次被美國科技公司蘋果超越，讓蘋果成為全球最大的智慧型手機製造商，也終結了三星的產業霸主地位。

據BBC報導，國際數據資訊（IDC）資料顯示，受年初總體經濟挑戰及庫存增加影響，全球2023年的智慧型手機銷量下滑了3.2%，但賣出了2億3460萬支iPhone的蘋果是所有品牌中的「最大贏家」，出貨量占全球手機市場五分之一以上。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲儘管全球2023年的智慧型手機銷量下滑，但蘋果的銷售量不減反增。（圖／CFP）

相較之下，原本的龍頭三星，去年的銷售量只有2億2660萬支，市場份額則為19.4%，而緊接在三星之後的分別是中國的手機製造商小米、OPPO和傳音（Transsion）。

IDC全球研究總監波帕爾（Nabila Popal）指出，即使蘋果的監管挑戰越來越多，同時面臨著華為在其最大市場中國重新展開的競爭活動，但蘋果是前3名的公司中唯一一個年增長率為正的，而它也成功搶走了三星的手機市場龍頭寶座，終結三星長達12年的產業霸主地位。

報導稱，蘋果的成功有很大部分必須歸功於推動對高端設備的需求，以及公司推出的「以舊換新優惠」和「無息融資計畫」。相比之下，三星則面臨競爭壓力，除了受到全球對消費電子需求疲軟的影響，還面臨來自便宜的安卓機型的競爭。

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