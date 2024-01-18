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社會 社會焦點 保障人權

彰化男酒駕累犯遭罰36萬！害父農地險被拍賣　拖2年終繳清

▲▼ 彰化黃姓男子是無照酒駕累犯，遭裁罰36萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲無照酒駕累犯的黃男，因積欠36萬元罰鍰，導致父親土地被查封，執行人員苦勸後，終於清償積。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化市一名49歲黃姓男子，因酒駕累犯被裁罰36萬元，但他逾期未繳納罰鍰，遭移送彰化分署執行，名下土地因此被查封，執行署調查發現，黃男因疫情關係收入不穩定，且名下土地是父親從事農作所用，加上黃家生活困頓，因此未拍賣黃的土地，並持續與黃商討償還事宜，而黃男近日也終於將積欠2年的罰鍰全數繳清。

黃男在2020年12月間因無照酒駕遭取締，因為他是10年內第2次酒後駕車，遭裁罰36萬元，並於5年內不得考領駕駛執照，黃男逾期未履行繳納義務，遭移送彰化分署執行。彰化分署收案後隨即查封黃男位於彰化市的土地，並連絡黃男處理。

黃男到場後表示因疫情關係收入不穩，加上有1個小孩要扶養，每月只能繳納5千元，並告知有一筆40萬元的信用貸款已繳納2年多了，將在繳清後再以續借的方式來清償此筆酒駕罰鍰。執行人員理解黃男的困境後，准許其提出的清償方式，但他卻未按時繳納。

為追回此筆酒駕罰鍰，執行人員持續聯繫黃男履行義務，調查發現他因疫情影響常放無薪假，查封的土地亦是黃男父親從事農作，確有生活困頓等情事，因此執行人員未將土地進行拍賣，選擇給予黃男一點時間，並持續囑咐黃男應對自己酒駕的行為負責。最終，黃男感受到執行人員的決心與關心，終於履行承諾，將積欠近2年的酒駕罰鍰以及其他無照駕駛等違規罰單全數繳清。

彰化分署呼籲，酒駕是損人不利己的惡劣行徑，民眾常常存有遇臨檢碰運氣或近距離駕(騎)車不會有事等錯誤心態，鋌而走險往往付出慘痛代價，對於酒駕或拒絕酒測之行為，道路交通管理處罰條例均有加重處罰之規定，民眾切勿心存僥倖，漠視法令。

因酒駕遭交通監理裁決機關裁處罰鍰，如不繳納，案件將移送法務部行政執行署各執行分署進行強制執行，民眾如收受各執行分署或交通監理裁決機關的公文，切勿置之不理，如無法一次清償，亦應主動聯繫各分署洽詢分期事宜，以避免存款、薪水遭扣押，甚至愛車、不動產遭查封。

▲▼ 彰化黃姓男子是無照酒駕累犯，遭裁罰36萬元 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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