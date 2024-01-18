無照酒駕累犯拒繳罰款！祖產土地險被查封　妻含淚籌款代繳36萬

▲蕭男妻子四處籌款，今年1月初帶著現金36萬271元至分署將罰鍰繳清。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署持續強力執行 酒（毒）駕案件，蕭姓男子10年內2度酒駕，依照道路交通管理處罰條例第35條第5項規定，重罰新台幣36萬元（下同）罰鍰並移送行政執行，義務人妻子憂心義務人繼承之土地被查封，心急如焚，含淚四處籌款，今年1月3日帶著現金36萬271元至分署將罰鍰繳清。

近年為防制酒駕，道路交通管理處罰條例修法均朝提高酒毒駕罰鍰金額方向，蕭男2019年間已有不能安全駕駛紀錄，去年4月4日又在台東縣卑南鄉台9線上，騎摩托車酒駕被台東交通警察查獲，已構成10年內2次酒駕累犯要件且為無照駕駛，移送機關交通部公路局高雄區監理所台東監理站依法裁處36萬元罰鍰。

▲蕭男無照酒駕違反道路交通管理處罰條例裁決書。

花蓮分署受理案件後，為保全義務人財產，旋查封名下唯一1筆位於台東縣卑南鄉持分土地。義務人妻子知悉後至該分署了解案情，談及家中事務及丈夫酒駕，說到心酸處不禁聲淚俱下，十分擔憂如書記官至現場貼封條，恐引發家庭風暴，允諾籌款並於今年1月初繳清罰鍰，花蓮分署已塗銷查封登記。



花蓮分署表示，無論是酒後開車或騎乘機車，都如同一顆不定時炸彈，危及自身及眾人安全，現行法律酒駕裁罰金額一再提高，如原本家中經濟不甚寬裕，又收到天價罰單，甚面臨財產被查封拍賣，無疑雪上加霜。年節的腳步近了，花蓮分署再次呼籲民眾「酒前、酒後、宿醉不開車」、醉不上道最重要，該分署將持續強力執行酒（毒）駕裁罰案件，並提醒義務人勿心存僥倖，應速自行繳清案款。

