又胃食道逆流了嗎？醫服藥不夠　改吃「神奇食物」：不適感全消失



▲國外腸胃科醫師表示，在一次胃食道逆流的不舒服狀況下，吃了香蕉緩減不適感。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

胃食道逆流又稱為「火燒心」常見症狀包含心口灼熱、脹氣想吐，所帶來的不適感是許多人心中的噩夢，在國外有一名腸胃科醫生分享自身經驗，有天吃完重口味的一餐，發生嚴重的胃食道逆流，服用藥物也未緩解，於是他吃了一根香蕉，沒想到疼痛竟消退。

根據《每日郵報》報導，一位擁有抖音帳號粉絲600多萬人追縱的美國佛州胃腸疾病學家薩爾哈博（Joseph Salhab），胃食道逆流是他的主治項目之一，去年發布一支短片分享自己吃辛辣食物，造成胃食道逆流的對應經驗。

他表示，當時有先服用藥物但效果有限，於是找了一根香蕉來吃，過完30秒後神奇的事情發生，胃部灼熱感完全消失，沒有出現胃酸逆流而上的情況，讓身為醫生的他，稱呼香蕉為「神奇食物」，不僅能緩解胃食道逆流，且對身體健康有益處的食物。

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他說明，分享這個案例只是想告訴大家吃對食物，對於治療胃食道逆流是重要的一環，除了香蕉外，可以吃看看鹼性食物，例如：綠花椰菜、杏仁、羽衣甘藍，建議大家若出現症狀，不妨試試上面的食物，能幫助緩解不適感，影片發布後已累積將近75萬次點閱。

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