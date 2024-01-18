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2024年起走「九紫離火運」　命理師曝20年可能發財最旺7大產業

沈嶸分析在未來20年哪些行業最有機會發財，以幫助人們提前規劃與佈局。（示意圖／pixabay）

▲沈嶸分析在未來20年哪些行業最有機會發財，以幫助人們提前規劃與佈局。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

2024年正好步入三元九運中的第九運，九運將從2024年一直到2043年，剛好為期20年。對此，命理師沈嶸也分析，在未來20年世界將會發生什麼變化，人們又將面臨那些機遇和挑戰。

沈嶸在臉書發文指出，所謂「三元九運」是古人觀察太陽系時所發現的天體運行規律，而後依此作為劃分大時間，以及預測人間吉凶的一種方法，這套方法雖鮮為人知，但它仍是中國傳統風水命理學上的重要概念之一。一個正元有三元，分為上元、中元、下元，每元以60年為一個週期，而每一元又可分成三個小運，每個小運各20年，故一正元總共有180年，這就是所謂的三元九運。

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此外，主導九運這20年期間的星是「九紫星」，而第九運對應八卦中的「離卦」，離卦是五行中屬火的卦，由此可知，從2024年開始將會走20年「九紫離火運」。以下將由命理師沈嶸告訴你九紫離火運所帶來的影響，以及哪些行業最有機會發財。

沈嶸表示，「離卦」呈現一種外實內虛的現象，象徵著外在物質與內在精神無法平衡的狀態，許多看似光鮮亮麗的人，實則內心焦慮、憂鬱、暴躁，因此造成人們精神和心理層面問題增多、人與人之間的衝突事件頻傳，往往一個眼神或言語間的碰撞就會引爆炸彈，許多意外和犯罪行為就此發生。所以人們會特別需要被療癒，在這個時代，能為人們帶來精神指引的行業也會變得更受歡迎，如療癒師、心理諮商師、算命師、催眠師，或是加入身心靈團體、宗教等尋求精神力量的支持。

另外，沈嶸也表示，過去的社會一直以來大多以父權為主，但是從2024年開始，中年女性力量終於崛起，年齡介於30至55歲之間，年長的女力爆發、女強人領導風潮出現、女性老闆有增多的趨勢，許多傑出的女性也會在這個時代嶄露頭角，廣受推崇和歡迎，各行各業的女性領袖將會越來越多，同時也意味著女性將肩負更重要的責任和使命。

再加上現在的女性越來越注重自己的外表和身材，對於審美也有更高的要求，因此沈嶸認為與美相關的行業，如整型、醫美、美容、美體、美甲、健身塑型、化妝等，都會在這個時代備受重視，美感事業具發展前景。

沈嶸也特別提到，「火」代表著快速，代表高科技產業會在未來20年迅速發展，一些資訊科技與智慧產業，如虛擬實境、人工AI、半導體晶片、新能源、科技創新、互聯網等都會在這時候蓬勃發展，許多工作都會被人工智能所取代，因此會有許多人面臨轉型的危機，加上科技產業給人冰冷的感覺，許多人會從物質層面的需求轉為精神層面的需求，人們會更看重文化相關的事物，傳統文化產業、教育產業、內容產業、文化傳媒都會重新受到重視。

在九紫離火運這個時代，由於人們心靈得不到滿足，促使越來越多人更重視內心世界的富足，期盼藉由修行開啟智慧以求得人生解答，化解內心難解的問題。因此沈嶸也表示會有越來越多人走向修行這條路，所以在這段時間，選擇對的老師或大師學習非常重要，這個時候若能走在對的修行道路上，將有助於心靈和精神層面的提升，對靈性也會有更進一步的發展。

沈嶸特別強調在九紫離火運期間，「紅色」是開運色，象徵著熱情和活力，可以激發人們的能量。此外，沈嶸也歸納這20年當中最旺的產業有哪些，除了提供給大家做參考之外，也幫助人們掌握趨勢，有助於提前規劃與佈局，把握天時地利人和，才不會被時代的洪流所吞噬：

１、醫美、美容、健身行業

２、愛情、婚禮慶典行業

３、娛樂餐飲業

４、智能科技業

５、軍事、國防科技業

６、解決孤獨相關產業，如寵物業、心理、兩性等產業

７、文化與教育文產業

最後，沈嶸也提醒大家，離火表示一切和火有關的事物都要小心，甚至要嚴防各種爆炸、火山爆發等災害發生，但同時火也代表著新生、重生、希望、光明，不需要害怕未來的變化，只要未雨綢繆，並且持續心存正念、多多行善佈施、廣結善緣，就能逢凶化吉，平安度過。

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