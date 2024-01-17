　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

命理師沈嶸（右）通靈查到知名作家三毛（左）目前正在天界修行。（合成圖／報系資料照、沈嶸提供）

▲命理師沈嶸（右）通靈查到知名作家三毛（左）目前正在天界修行。（合成圖／CTWANT、沈嶸提供）

圖文／CTWANT

華人「史蒂芬金」、知名作家司馬中原日前離世，消息傳出後，他的好友、媒體人眭澔平聞訊直言，三毛與司馬中原有「生死之約」，「33年前三毛也是1月4日去世！」本名陳懋平的暢銷作家三毛堪稱華語文壇中的傳奇人物，但除文學成就，她的感情生活、她的離世之因，至今仍不時被討論。命理師沈嶸日前也特別通靈了三毛的狀態，查到三毛的靈魂目前正在天界修行，並且表示她不想再回來人間，而當初的死，也是她在清醒意識下做出的自我選擇。

三毛著有《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》、《哭泣的駱駝》等著作，在台灣還處於戒嚴、旅遊還未成為風潮的年代，將「流浪文學」推至巔峰，掀起一波「三毛熱」。一生崇尚自由的三毛，曾旅居西班牙、德國、美國、波蘭等，甚至一度定居在非洲撒哈拉沙漠中，她曾在書中寫道：「中國是血脈，西班牙是愛情，而非洲，在過去的六年來已是我的根。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了撒哈拉沙漠，三毛最為人知的事蹟，就是她與西班牙籍丈夫荷西的愛情故事。然而，1979年荷西因一場潛水意外喪生，這成為三毛永恆的傷痛，也就是從這個時候起，三毛開始閱讀、研究許多靈界書籍，目的就是希望能與荷西的靈魂連接上。在一次三毛用通靈的方式跟荷西成功交流後，似乎開啟了靈界的通道，根據友人透露，三毛經常透過筆仙在筆記本上寫下許多無法看懂的字體，並聲稱自己是在和荷西對話，除了能與荷西溝通之外，還能召喚義父的亡靈，甚至通過自己的右手為義父寫下多封家書。

但就在1991年1月4日，因子宮內膜增生而住院治療的三毛卻被發現在台北榮總病房廁所內逝世，死因是自縊，消息傳出後，震驚華人社會，最終警方宣布她是因病痛厭世而選擇自己結束生命。

對於三毛的死因眾說紛紜，有人說她當時是處於精神耗弱的狀態，在迷糊中自殺，也有人將三毛的死歸咎於熱衷通靈所致，為此命理師沈嶸特別通靈調閱三毛的靈魂資料，表示三毛離世的時候是「陽壽已盡」。

沈嶸表示，三毛在當時確實是因為厭世，一半原因是走不出喪夫的痛苦，另一半原因則是對人世間生無可戀，雖然在離世前曾投入電影創作中，《滾滾紅塵》成為三毛生涯唯一編劇作品，並讓這部電影榮獲第27屆金馬獎8項大獎，但同時她也認為自己該做的都已經做了，可說是達到人生的最高峰，人生再走下去也沒什麼值得期待的事，選擇在這個時候離開或許是最好的結果。

透過進一步通靈，沈嶸查到三毛的靈魂目前正在天界修行，並且表示她不想再回來人間，她對於人世間還存有一些無法解開的困惑和執著，覺得自己在做人的這一世感情是有缺憾的，甚至懷疑自己的感情是否受到詛咒，才會一直沒辦法圓滿，可見她仍然有些尚未想通和開悟的地方，所以持續修行中。

沈嶸也通靈出三毛在跟隨觀世音菩薩修行一段時間後，目前處於六欲天的第三層，又作「夜摩天」，根據佛教所載，夜摩天為天界之一，此天界無晝夜之分，是充滿歡樂的光明世界，也是許多亡者想要往生的地方，可見能夠往生夜摩天的人都是非常有福氣的，也唯有有福之人才能在天界修行至更高的境界。

至於三毛死後究竟有沒有與荷西相見？沈嶸坦言他們一直到死後都沒有遇見彼此，荷西走時年僅27歲，且是在「陽壽未盡」的狀態下離世的，因此荷西死後在地府停留長達32年、直至人間歲數59歲，才獲准轉世到人道，再度投胎為人，沈嶸透露，荷西這一世仍投生在西班牙，男性，目前年齡約為13歲。

此外，許多人都想知道三毛生前聲稱可以與荷西的靈魂溝通，究竟是否為真？對此沈嶸表示那並不是真的荷西，處於地府的荷西是沒辦法以任何形式跟三毛溝通的，三毛之所以可以透過筆仙寫下文字，是因為她所連結到的其實是她的高我，高我與高我之間會產生連結，當三毛接通高我之後，再經由高我傳遞靈界的訊息給她，也因為她所讀取到的是靈界的訊息，才會讓她誤以為可以跟荷西接上線並與他對話。

三毛離世至今已30多年，有人認為她是個悲劇性濃烈的人物，但從沈嶸通靈的訊息可以看出，三毛此生並非以悲劇收場，在她的生命中，曾出現一生的摯愛，她的處世精神與創作即使經過多年仍歷久不衰，對後世頗具影響力，而她的離開也是剛好走在靈魂的藍圖上，沈嶸期盼藉由這則報導能夠讓喜愛她的人得到一絲慰藉，也不要再懷疑她所做的決定，並且祝福她在天界可以持續好好的修行與享福。 

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
正妹約砲人夫飯店激戰…竟反被正宮告　她嘆：被陰了
家中監視器詭異自轉…美女主播嚇壞：還好有穿衣服　內行勸這品牌別用
人妻「這穿搭」被小叔偷瞄！爆氣罵「沒禮貌」　網一面倒不挺：女生也會看

ET快訊
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝
快訊／台灣U20男排主辦權遭取消！　體育署4點聲明
快訊／樂天桃猿25歲內野手　確定引退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

舒華剪了齊瀏海化身白雪天使、水鑽內衣史上最辣！ (G)I-DLE回歸新造型連發

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　已18人死

男男CP在靈堂前情慾激戰！　林哲熹曝內幕：我們都很忙

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

終於免找貴鬆鬆代購！日本超夯高湯包平替版　全新康寶「極湯味日式高湯包」職人料理輕鬆GET

曾莞婷消失台八5年鬆口「有機會回去」　副業年賺千萬豪發年終

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

他「連任10屆立委」從未落選！新國會平均年齡不到53

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

更多熱門

相關新聞

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主口愛傳教

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主口愛傳教

近日泰國社群流傳一段影片，一名邪教教主竟幫信徒「口交施法」，還會在信徒屁股貼金箔，等到儀式前用舌頭去舔，肛門施法已有10年之久，而泰國當局也介入調查，教主15日認罪，可能會被判5年、罰10萬泰銖（約新台幣8.8萬元）。

玉米便宜為何「烤的超貴」？網曝3主因

玉米便宜為何「烤的超貴」？網曝3主因

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客

航班「延誤10小時」乘客怒揍機長

航班「延誤10小時」乘客怒揍機長

澳門賽馬4月起終止上百匹馬失業

澳門賽馬4月起終止上百匹馬失業

關鍵字：

三毛周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面