三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

▲命理師沈嶸（右）通靈查到知名作家三毛（左）目前正在天界修行。（合成圖／CTWANT、沈嶸提供）

圖文／CTWANT

華人「史蒂芬金」、知名作家司馬中原日前離世，消息傳出後，他的好友、媒體人眭澔平聞訊直言，三毛與司馬中原有「生死之約」，「33年前三毛也是1月4日去世！」本名陳懋平的暢銷作家三毛堪稱華語文壇中的傳奇人物，但除文學成就，她的感情生活、她的離世之因，至今仍不時被討論。命理師沈嶸日前也特別通靈了三毛的狀態，查到三毛的靈魂目前正在天界修行，並且表示她不想再回來人間，而當初的死，也是她在清醒意識下做出的自我選擇。

三毛著有《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》、《哭泣的駱駝》等著作，在台灣還處於戒嚴、旅遊還未成為風潮的年代，將「流浪文學」推至巔峰，掀起一波「三毛熱」。一生崇尚自由的三毛，曾旅居西班牙、德國、美國、波蘭等，甚至一度定居在非洲撒哈拉沙漠中，她曾在書中寫道：「中國是血脈，西班牙是愛情，而非洲，在過去的六年來已是我的根。」

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除了撒哈拉沙漠，三毛最為人知的事蹟，就是她與西班牙籍丈夫荷西的愛情故事。然而，1979年荷西因一場潛水意外喪生，這成為三毛永恆的傷痛，也就是從這個時候起，三毛開始閱讀、研究許多靈界書籍，目的就是希望能與荷西的靈魂連接上。在一次三毛用通靈的方式跟荷西成功交流後，似乎開啟了靈界的通道，根據友人透露，三毛經常透過筆仙在筆記本上寫下許多無法看懂的字體，並聲稱自己是在和荷西對話，除了能與荷西溝通之外，還能召喚義父的亡靈，甚至通過自己的右手為義父寫下多封家書。

但就在1991年1月4日，因子宮內膜增生而住院治療的三毛卻被發現在台北榮總病房廁所內逝世，死因是自縊，消息傳出後，震驚華人社會，最終警方宣布她是因病痛厭世而選擇自己結束生命。

對於三毛的死因眾說紛紜，有人說她當時是處於精神耗弱的狀態，在迷糊中自殺，也有人將三毛的死歸咎於熱衷通靈所致，為此命理師沈嶸特別通靈調閱三毛的靈魂資料，表示三毛離世的時候是「陽壽已盡」。

沈嶸表示，三毛在當時確實是因為厭世，一半原因是走不出喪夫的痛苦，另一半原因則是對人世間生無可戀，雖然在離世前曾投入電影創作中，《滾滾紅塵》成為三毛生涯唯一編劇作品，並讓這部電影榮獲第27屆金馬獎8項大獎，但同時她也認為自己該做的都已經做了，可說是達到人生的最高峰，人生再走下去也沒什麼值得期待的事，選擇在這個時候離開或許是最好的結果。

透過進一步通靈，沈嶸查到三毛的靈魂目前正在天界修行，並且表示她不想再回來人間，她對於人世間還存有一些無法解開的困惑和執著，覺得自己在做人的這一世感情是有缺憾的，甚至懷疑自己的感情是否受到詛咒，才會一直沒辦法圓滿，可見她仍然有些尚未想通和開悟的地方，所以持續修行中。

沈嶸也通靈出三毛在跟隨觀世音菩薩修行一段時間後，目前處於六欲天的第三層，又作「夜摩天」，根據佛教所載，夜摩天為天界之一，此天界無晝夜之分，是充滿歡樂的光明世界，也是許多亡者想要往生的地方，可見能夠往生夜摩天的人都是非常有福氣的，也唯有有福之人才能在天界修行至更高的境界。

至於三毛死後究竟有沒有與荷西相見？沈嶸坦言他們一直到死後都沒有遇見彼此，荷西走時年僅27歲，且是在「陽壽未盡」的狀態下離世的，因此荷西死後在地府停留長達32年、直至人間歲數59歲，才獲准轉世到人道，再度投胎為人，沈嶸透露，荷西這一世仍投生在西班牙，男性，目前年齡約為13歲。

此外，許多人都想知道三毛生前聲稱可以與荷西的靈魂溝通，究竟是否為真？對此沈嶸表示那並不是真的荷西，處於地府的荷西是沒辦法以任何形式跟三毛溝通的，三毛之所以可以透過筆仙寫下文字，是因為她所連結到的其實是她的高我，高我與高我之間會產生連結，當三毛接通高我之後，再經由高我傳遞靈界的訊息給她，也因為她所讀取到的是靈界的訊息，才會讓她誤以為可以跟荷西接上線並與他對話。

三毛離世至今已30多年，有人認為她是個悲劇性濃烈的人物，但從沈嶸通靈的訊息可以看出，三毛此生並非以悲劇收場，在她的生命中，曾出現一生的摯愛，她的處世精神與創作即使經過多年仍歷久不衰，對後世頗具影響力，而她的離開也是剛好走在靈魂的藍圖上，沈嶸期盼藉由這則報導能夠讓喜愛她的人得到一絲慰藉，也不要再懷疑她所做的決定，並且祝福她在天界可以持續好好的修行與享福。

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