舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

▲邪教教主幫信徒「口交施法」。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

近日泰國社群流傳一段影片，一名邪教教主竟幫信徒「口交施法」，還會在信徒屁股貼金箔，等到儀式前用舌頭去舔，肛門施法已有10年之久，而泰國當局也介入調查，教主15日認罪，可能會被判5年、罰10萬泰銖（約新台幣8.8萬元）。

《曼谷郵報》報導，邪教領袖阿皮沃拉西（Apiworasit Puangsaeng）自稱是薩滿巫師，他幫信徒私密處施法的影片在網路上瘋傳。阿皮沃拉西說，影片是員工和朋友拍攝的，他是為了推銷服務，不是為了色情用途，也不想公開。

阿皮沃拉西表示，他對信徒的肛門施法已有10年的時間，信徒也會成為回頭客，信徒有政界人士、演藝界人士、名人等。不過，阿皮沃拉西承認，這些儀式是不恰當，他會停止這樣做，改把咒語集中在臉部、手臂和手。

泰國當局說，阿皮沃拉西面臨公眾電腦系統內散佈色情資訊的指控，最重可能判5年和罰10萬泰銖（約新台幣8.8萬元）。指揮官稱，調查人員會再調查其他影片，影片有很多部，最早2017年就有了。

據《看見泰國 Vision Thai》報導，從阿皮沃拉的臉書來看，進行生殖器儀式的大多是男性，為了增加魅力和改運，而阿皮沃拉會口交當收尾。至於在信徒的身體貼金箔，這是泰國普遍的歡迎儀式，人們相信能帶來好運，不過大多是貼臉上，所以貼私處被認為不妥。

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