男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

▲該名女同學至今仍未收到對方的道歉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名女大生近日在網上痛訴，因班上男同學惡意抽走她的椅子，導致她往後摔倒在硬物上，兩根肋骨骨折。讓她氣憤的是，事發至今對方從未道歉，校方甚至認為「沒很嚴重」，且家屬態度消極拒絕賠償。目前雙方協調無果，將走上司法途徑。

據《大灣區視頻》報導，該女大生表示，當時摔傷後，老師與同學叫了救護車將她送到醫院，男生家裡得知此情況後，直接失聯掛斷電話。隔天，男大生的姊姊來與她溝通，但對方並未認真看待此事，甚至以「嘻嘻哈哈」的態度，拒絕賠償基本的醫藥費和護理費。

▲女大生經診斷為肋骨骨折。（圖／翻攝自微博）

女大生表示，為了維護自己的權益，自己選擇報警立案，「但我父親說我想敲詐人家，外婆問我是不是做錯了什麼，人家為什麼要抽走我的椅子，而不是別人的？他看到我摔倒後，甚至覺得沒事反而感到有趣，我什麼事都沒做錯，為何要我檢討自己？」

校方的態度也讓她無言以對，她說道，「報警後，兩名男老師在派出所一直哄騙我說，我的狀況連輕傷都無法構成，更何況是故意傷害罪，說只是同學間打鬧，小傷而已沒那麼嚴重，同樣一套說法也打電話告訴我的家人們，不斷要我原諒那男的。」

她補充，事發沒多久，男生家屬馬上表示，「沒錢支付醫藥費」，「我知道他家境並不差，之後還要被送出國留學，學校要我趕快和解，不要耽誤他的前途，即使警方已經幫我立案了，學校還是一直打電話跟我家人說，不構成傷害罪，難道要我摔到頭部才算嗎？我明明是受害者，為什麼要對我道德綁架。」

女大生堅稱，「他一個19歲的正常人不可能不知道，這樣做會害人受傷。」據悉，該事件已確定立案，事後將交由司法單位處理。