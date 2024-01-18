　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

▲男大生惡意抽走椅子，導致女同學肋骨骨折。（圖／翻攝自微博）

▲該名女同學至今仍未收到對方的道歉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名女大生近日在網上痛訴，因班上男同學惡意抽走她的椅子，導致她往後摔倒在硬物上，兩根肋骨骨折。讓她氣憤的是，事發至今對方從未道歉，校方甚至認為「沒很嚴重」，且家屬態度消極拒絕賠償。目前雙方協調無果，將走上司法途徑。

據《大灣區視頻》報導，該女大生表示，當時摔傷後，老師與同學叫了救護車將她送到醫院，男生家裡得知此情況後，直接失聯掛斷電話。隔天，男大生的姊姊來與她溝通，但對方並未認真看待此事，甚至以「嘻嘻哈哈」的態度，拒絕賠償基本的醫藥費和護理費。

▲男大生惡意抽走椅子，導致女同學肋骨骨折。（圖／翻攝自微博）

▲女大生經診斷為肋骨骨折。（圖／翻攝自微博）

女大生表示，為了維護自己的權益，自己選擇報警立案，「但我父親說我想敲詐人家，外婆問我是不是做錯了什麼，人家為什麼要抽走我的椅子，而不是別人的？他看到我摔倒後，甚至覺得沒事反而感到有趣，我什麼事都沒做錯，為何要我檢討自己？」

校方的態度也讓她無言以對，她說道，「報警後，兩名男老師在派出所一直哄騙我說，我的狀況連輕傷都無法構成，更何況是故意傷害罪，說只是同學間打鬧，小傷而已沒那麼嚴重，同樣一套說法也打電話告訴我的家人們，不斷要我原諒那男的。」

她補充，事發沒多久，男生家屬馬上表示，「沒錢支付醫藥費」，「我知道他家境並不差，之後還要被送出國留學，學校要我趕快和解，不要耽誤他的前途，即使警方已經幫我立案了，學校還是一直打電話跟我家人說，不構成傷害罪，難道要我摔到頭部才算嗎？我明明是受害者，為什麼要對我道德綁架。」

女大生堅稱，「他一個19歲的正常人不可能不知道，這樣做會害人受傷。」據悉，該事件已確定立案，事後將交由司法單位處理。

ET快訊
阿諾遭德國海關扣留！　重罰120萬
內參民調第二卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班
快訊／離奇命案！白洋裝女「雙腳騰空」倒5F遮雨棚亡
新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人　醫療費破155萬
獨／「北海道女婿」出事了！　跨海賣合利他命觸法遭罰
52歲台中警值班猝逝！　警列隊敬禮場面哀戚
快訊／26歲國道警「陳屍廁所」！　頭部有槍傷
快訊／佳娜生了！　女兒遺傳長腿大眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸將「厭氧古菌」送上太空！模擬火星環境下「能否生存」

中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？

男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

中國版大樂透開出「55555」！22億獎金一次清空…引爆造假疑雲

500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

香港《蘋果日報》前社長：黎智英參與編採後　蘋果似成反政府報

轎車撞人行道「90度猛轉」衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

女兒36歲本命年！　爸爸樂買「36份紅色禮物」：願保順遂

陸春晚彩排曝光！多地出現「科目三」　網友直呼：準備砸電視了

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

陸將「厭氧古菌」送上太空！模擬火星環境下「能否生存」

中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？

男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

中國版大樂透開出「55555」！22億獎金一次清空…引爆造假疑雲

500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

香港《蘋果日報》前社長：黎智英參與編採後　蘋果似成反政府報

轎車撞人行道「90度猛轉」衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

女兒36歲本命年！　爸爸樂買「36份紅色禮物」：願保順遂

陸春晚彩排曝光！多地出現「科目三」　網友直呼：準備砸電視了

【廣編】Tempo家用紙品 x mofusand貓福珊迪　助你掌握好運tempo

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

皮包骨浪汪「頭卡塑膠罐」痛苦求助　嚴重脫水露憔悴眼神惹心疼

正妹營養師染病！「痰多到爆炸」症狀揭曉　推吃3類食物好得快

Discord驚爆裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄下

內閣總辭獲慰留將看守到520　陳建仁：繼續點燃自己、照亮台灣

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

朋友小孩也下手　女師私訊引誘男學生「同時和多男發生性關係」

淡水男逛完夜市騎車返家　穿越馬路撞紅牌重機...腦出血重傷送醫

別再用拖鞋打小強！病菌恐上身？過來人狂推防蟑好物

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

500萬網紅直播認一次叫2個小姐！可怕案底曝

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝嘆：我不知道做錯什麼

轎車撞人行道衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

張克輝在北京火化　習近平到場送別

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

第一天上班就被逼陪酒！新進女員工群組含恨大爆

女兒36歲本命年！父買「36份紅色禮物」

張劍虹：黎智英參與編採　蘋果成反政府報

中國版大樂透開出55555！22億獎金一次清空

春晚彩排出現「科目三」！網：準備砸電視了

大媽夜晚嗨跳廣場舞！男子怒「撒紙錢」驅趕

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭飛機輾壓當場死亡！

更多熱門

相關新聞

骨折靠妻幫洗澡！卻嫌下面髒不肯碰　他心寒了

骨折靠妻幫洗澡！卻嫌下面髒不肯碰　他心寒了

做到什麼程度才算是愛呢？一名網友表示，最近鎖骨骨折，洗澡都要靠老婆幫忙，不過每次洗到私密處的時候，對方都會叫他自己洗，還說「那裡很髒」，讓他聽了很心寒，明明小孩都已經生2個了，覺得這是「不愛的表現」，好奇其他人的看法？文章曝光後掀起兩派熱議。

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

即／勒斃馬國女大生　狠男逃死判無期

即／勒斃馬國女大生　狠男逃死判無期

女大生被男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

女大生被男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

女子剛結婚就想離婚！嘆：公公愛開黃腔

女子剛結婚就想離婚！嘆：公公愛開黃腔

關鍵字：

浙江肋骨骨折女大生椅子

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面