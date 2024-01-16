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人妻新婚一個月就想離婚！　嘆：公公愛開黃腔、穿內褲走來走去

▲。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲新婚人妻因公公沒邊界感，想離婚。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一名新婚人妻小怡（化名）14日表示，自己和老公戀愛8年，但剛結婚一個多月就想離婚，原因是覺得公公太沒邊界感了。她稱，公公時常開黃腔、上完廁所只穿內褲出來、冬天穿著衛生褲走來走去、喝她喝過的水等等，令她相當頭疼。

據《星星視頻》報導，1月14日，浙江杭州。小怡稱，公公婆婆從老家來杭州來跟他們一起住，婆婆人很好，公公卻一言難盡。

小怡和老公大學就在一起了，彼此都是對方的初戀。婚前她曾在用男友的手機時，看到他爸爸傳訊息給他，「你跟你女朋友接吻有感覺嗎？」她覺得父子關係再好，也不太可能會討論這些內容。

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小怡表示，公公夏天時會穿著內褲，在家走來走去。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

婚後公婆每年都要來小夫妻家裡住一段時間，這是婚前達成的協議。由於租的房子是一室一廳，所以小怡建議與婆婆一起睡，公公睡沙發，沒想公公立刻笑著說「妳婆婆晚上要抱著我才能睡，不然她睡不著」，還會開一些黃腔。長輩在非當事人面前說這些，讓她覺得特別沒有邊界感。

小怡還列舉出各種公公「沒邊界感」的事蹟，冬天時，公公在家經常穿衛生褲走來走去，也不避諱；夏天時，則是時常單穿著內褲；她喝水喝一半放在桌子上，公公會拿來繼續喝。老公也覺得公公不對，時間長了也煩了，逐漸失去耐心。

小怡表示，看到公公就難受又無奈，於是詢問網友要怎麼和公公相處？多數網友建議她離婚，「要嘛永遠不住在一起，要嘛就離婚，別指望你老公維護你，也別指望公公能有改正的期望」、「那個公公說的話很令人尷尬，但老一輩的人，估計很難改」、「為老不尊，老不正經。能單獨住，就躲。不能單獨住，立刻離婚」、「一房一廳公婆還要來一起住，窒息」。

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