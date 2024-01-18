新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

新國會即將在2/1開議，這次新科立委有許多新血加入，資深媒體人黃揚明在臉書列出新科立委的年紀，發現竟然國民黨年輕的比民進黨多，而年紀最輕的則是美女立委，才30歲。另外黃揚明也提到一位立委，一家三代都曾擔任過立委。

黃揚明在臉書發文指出「第11屆立委平均年齡52.83歲」：

70歲（含）以上立委：

林德福（70歲）、陳雪生（71歲）、賴士葆（72歲）、柯建銘（72歲）、陳永康（73歲）、陳超明（74歲）、游錫堃（75歲）

▲民進黨新科立委黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

40歲（含）以下立委：

張智倫（40歲）、游顥（40歲）、陳冠廷（37歲）、吳沛憶(36歲)、邱若華（35歲）、黃健豪（35歲）、廖先翔（35歲）、徐巧芯（34歲）、羅廷瑋（34歲）、牛煦庭（33歲）、廖偉翔（33歲）、黃捷（30歲）

另外黃揚明也列出「家族內有2人以上曾任立委」名單，其中謝衣鳳的媽媽鄭汝芬、爺爺謝言信也都曾經擔任過立委。

▲藍營立委謝衣鳯連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

陳玉珍（陳柏惟是遠親姪孫）

洪孟楷（母親郭素春）

謝衣鳳（母親鄭汝芬、爺爺謝言信）

羅明才（父親羅福助）

顏寬恒（父親顏清標）

江啟臣（岳父劉盛良）

傅崐萁（妻子徐榛蔚）

張嘉郡（姑姑張麗善）

張智倫（父親張慶忠）

廖偉翔（舅舅黃顯洲）

林沛祥（母親徐少萍）

陳菁徽（母親黃昭順）

陳冠廷（父親陳明文）

何欣純（表弟林昶佐）

陳秀寳（父親陳進丁）

蔡易餘（父親蔡啟芳）

蘇巧慧（父親蘇貞昌）

陳俊宇（叔叔陳歐珀）