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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新國會即將在2/1開議，這次新科立委有許多新血加入，資深媒體人黃揚明在臉書列出新科立委的年紀，發現竟然國民黨年輕的比民進黨多，而年紀最輕的則是美女立委，才30歲。另外黃揚明也提到一位立委，一家三代都曾擔任過立委。

黃揚明在臉書發文指出「第11屆立委平均年齡52.83歲」：

70歲（含）以上立委：
林德福（70歲）、陳雪生（71歲）、賴士葆（72歲）、柯建銘（72歲）、陳永康（73歲）、陳超明（74歲）、游錫堃（75歲）

▲▼黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨新科立委黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

40歲（含）以下立委：
張智倫（40歲）、游顥（40歲）、陳冠廷（37歲）、吳沛憶(36歲)、邱若華（35歲）、黃健豪（35歲）、廖先翔（35歲）、徐巧芯（34歲）、羅廷瑋（34歲）、牛煦庭（33歲）、廖偉翔（33歲）、黃捷（30歲）

另外黃揚明也列出「家族內有2人以上曾任立委」名單，其中謝衣鳳的媽媽鄭汝芬、爺爺謝言信也都曾經擔任過立委。

▲藍營立委謝衣鳯連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

陳玉珍（陳柏惟是遠親姪孫）
洪孟楷（母親郭素春）
謝衣鳳（母親鄭汝芬、爺爺謝言信）
羅明才（父親羅福助）
顏寬恒（父親顏清標）
江啟臣（岳父劉盛良）
傅崐萁（妻子徐榛蔚）
張嘉郡（姑姑張麗善）
張智倫（父親張慶忠）
廖偉翔（舅舅黃顯洲）
林沛祥（母親徐少萍）
陳菁徽（母親黃昭順）
陳冠廷（父親陳明文）
何欣純（表弟林昶佐）
陳秀寳（父親陳進丁）
蔡易餘（父親蔡啟芳）
蘇巧慧（父親蘇貞昌）
陳俊宇（叔叔陳歐珀）

 
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