他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲

▲這屆國會平均年齡不到53歲。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2024大選落幕，這屆「三黨不過半」的新國會將於2月1日，選出正副院長，各陣營的一舉一動也備受熱議。資深媒體人黃揚明就分享，這屆（第11屆）國會的幾個冷知識，包括立委平均年齡不到53歲，還點出哪幾位是長青立委，從當選至今從未落選。

黃揚明今在臉書發文，分享第11屆幾個國會冷知識，首先是「5屆以上」資深立委的名單，國民黨有羅明才、賴士葆、楊瓊瓔、林德福、傅崐萁及馬文君；民進黨則有柯建銘、林岱樺、邱議瑩、林淑芬、蔡其昌、吳秉叡、李昆澤、陳瑩、陳亭妃、劉建國；至於無黨籍的有高金素梅和陳超明。

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其中，民進黨的柯建銘連任10屆最多（第2屆到第11屆）；而從第7屆單一選區制度實施起，當選至今從未落選者共有8位，分別為柯建銘、賴士葆、羅明才、林德福、林淑芬、邱議瑩、陳亭妃、高金素梅。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

另外，經過計算，這屆立委平均年齡為52.83歲，70歲（含）以上的立委有：林德福（70歲）、陳雪生（71歲）、賴士葆（72歲）、柯建銘（72歲）、陳永康（73歲）、陳超明（74歲）、游錫堃（75歲）。

而40歲（含）以下立委，則有張智倫（40歲）、游顥（40歲）、陳冠廷（37歲）、邱若華（35歲）、黃健豪（35歲）、廖先翔（35歲）、徐巧芯（34歲）、羅廷瑋（34歲）、牛煦庭（33歲）、廖偉翔（33歲）、黃捷（30歲）。