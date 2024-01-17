蔡英文出席內科晚會　喊話「公司有賺錢，幫員工加薪多發年終」

▲蔡英文17日晚間出席內湖科技園區晚會，喊話業界「公司有賺錢，幫員工加薪多發年終」。（圖／總統府）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文17日晚間出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」時表示，政府近年推動數位國家、智慧島嶼讓科技業蓬勃發展，台灣經濟穩健成長，政府新的一年會繼續創造更好的投資環境，讓台灣高科技產業持續在世界舞台發光發熱，也拜託業界若營收狀況還不錯，可以替員工加薪及多發一點年終獎金。

蔡英文致詞時表示，台灣上周剛剛完成一場大選，她要感謝各位先進在過去一段時間給執政團隊許多建議，同時也必須感謝內科協會的夥伴，持續在政府和國內外業者之間積極擔任溝通橋梁，協助園區廠商在臺灣設廠，也向政府傳達企業建言，替大家爭取權益。

蔡英文說，政府近年致力推動數位國家、智慧島嶼，提升台灣科技實力，讓台灣科技業蓬勃發展，更讓台灣經濟穩健成長，從2016年到2023年平均經濟成長率達到3.17%，創下東亞最佳表現，優於全球平均成長速度，政府同時也投入基礎建設，改善產業環境、帶動創新升級，吸引國內外業者投資台灣，帶動經濟成長動能。

▲蔡英文說，新的一年政府會繼續努力，為產業創造更好的發展及投資環境。（圖／總統府）

蔡英文指出，內湖科技園區發展相當迅速，目前已經吸引超過6千7百家國內外業者進駐，提供超過20萬個就業機會；整體的園區收入更突破5.2兆新臺幣。內科協會不僅服務園區廠商，也辦理捐血、萬人公益路跑等，投入各項公益活動，善盡企業社會責任，值得肯定。

蔡英文還說，今天也在現場的內科協會廖全平理事長是她的老朋友，廖全平理事長這幾年擔任國策顧問，帶領內科協會替產業爭取各項資源，提升內科發展量能。隨著AI應用、電動運具及智慧醫療的興起，她期待內科在這波數位浪潮中貢獻關鍵力量，成為台灣數位發展的重要基地，繼續台灣的經濟拚出亮眼成績。

蔡英文接著拜託在場的業界先進，如果營收狀況還不錯、公司有賺錢，能夠幫打拚的員工加薪及多發一點年終獎金。她強調，新的一年政府會繼續努力，為產業創造更好的發展及投資環境；也會和內科園區的夥伴攜手強化產業競爭力，讓台灣的高科技產業持續在世界舞台扮演重要角色。

蔡英文最後說，未來如果在政策上有建議或是需要協助的地方，歡迎大家透過協會反應，雖然她的任期只到5月20號，但是政府一定會想辦法解決問題，並將大家的想法及意見交接給下一個執政團隊，請大家放心，最後也向大家拜早年，祝福大家新年快樂。