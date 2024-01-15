快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

記者張靖榕／綜合報導

日前傳出病危的民進黨前主席施明德於今（15日）凌晨辭世，享壽83歲，此前他因肝癌復發，在台北榮總進行治療。總統蔡英文前一天特別專程到北榮探視致意，據了解當時施明德對於總統探視也有意識回應，但相隔不到24小時就辭世，今天正好是他83歲生日。

▲施明德辭世。（圖／翻攝自Facebook／施明德）



1941年1月15日生的施明德於今天凌晨辭世，享壽83歲。據指出，他入住北榮多時，原先例行健康檢查突發肝出狀況，動手術後引發併發症，此後病情反覆。

台北榮總今晨發布新聞稿證實死訊，並表示院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

施明德前特別助理林忠正得知消息後於1時22分發布臉書，祝賀施明德83歲生日快樂，「但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！」他感謝施明德將他帶出「象牙塔」，而一路相隨對他而言始終刻骨銘心，「謝謝您，我們永遠的施主席！」他說蔡英文14日下午親自到北榮見施明德最後一面，「他（施）很平靜，聽到我們對他講話時，心跳會有起伏。」

今年民進黨立委參選人賴坤成也在1時42分發文，「驚聞摯愛的舅公施明德⋯⋯很想去見他一面，但還要謝票。」

陳文茜也在臉書悼念，「永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地。」

施明德去年底肝癌復發，在台北榮總救治，台灣民意基金會董事長游盈隆也曾於去年底在臉書呼籲民眾捐血，因裝葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。

上周五（12日）傳出施明德辭世消息，北榮還發出聲明反駁不時消息，表示醫療團隊積極治療中。

施明德人生跌宕起伏，曾在蔣介石、嚴家淦、蔣經國和李登輝4位總統任內，3次以政治犯身分入獄，2度被判無期徒刑，在牢獄中度過近26年的時間，被與南非曼德拉總統的身世遭遇相提並論。與施明德交情深厚的賴清德競總部主委姚立明日前都出席彌撒活動，為施祈福集氣。