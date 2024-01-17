嘉藥食品科技系吳鴻程副教授　榮獲教育部教學實踐研究績優計畫

▲嘉南藥理大學食品科技系吳鴻程老師以「翻轉教學及分組合作培訓在生物統計學習成效評估計畫」獲選績優計畫，嘉藥師生同感榮耀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前公布111年度教學實踐研究計畫績優計畫名單，在1616件通過計畫中，遴選出154件績優計畫，在不到10％獲獎率，嘉南藥理大學食品科技系吳鴻程老師以「翻轉教學及分組合作培訓在生物統計學習成效評估計畫」獲選績優計畫，嘉藥師生同感榮耀。

食品科技系吳鴻程老師已自計畫推動以來第4次獲得教學實踐研究計畫補助。吳老師表示，非理工科的技職學生普遍數理基礎薄弱，導致對於學習統計缺乏興趣，透過教育部教學實踐研究計畫，他將乏味的生物統計課改採取分小組方式，以學生同儕互相學習搭配模擬實際職場條件，讓學生運用在食品加工課上製作的餅乾、麵包及飲料等食品，實際至創世基金會活動進行義賣，透過義賣所獲取到回饋單數據進行分析討論，讓學生邊學邊做，提高學生學習意願。

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吳老師建議老師們可分析教學現場困境，善用學校資源，以多元教學策略爭取教學計畫，藉以增進教學能力，同時多安排校外職場參訪，配合業師協同教學，擴增學習範疇，運用數位翻轉教學，使學習無遠弗屆。

嘉南藥理大學自107年度起迄今已提出134件申請案，通過件數共56件，其中有兩位教師連續5年通過計畫，3位教師獲得績優計畫，在在顯示嘉藥在提升教師教學品質部分不遺餘力。

嘉藥教務長洪瑞祥表示，期望教師以多元的教學模式，緊緊抓住學生的注意力，透過教學實踐計畫增進教師設計課程的功力，將學習環境形塑成更適合學生的學習場域，嘉藥將會持續推動教學實踐研究計畫，鼓勵更多教師提出申請，期盼透過高教深耕計畫與教學實踐研究計畫，培養學生創新能力與實作能力。