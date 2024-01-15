嘉藥幼保生展培訓實力　美語律動營嗨翻迎新年

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，在路竹親子館舉辦一場「美語律動營嗨翻迎新年」活動，將美語教學加入歡快舞蹈律動及豐富有趣味遊戲中，透過遊戲方式從玩樂中輕鬆學美語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離不到1個月即將迎來農曆過年，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，在路竹親子館舉辦一場「美語律動營嗨翻迎新年」活動，將美語教學加入歡快舞蹈律動及豐富有趣味的遊戲中，希望透過遊戲方式從玩樂中輕鬆學美語，讓孩子們提前感受年節歡樂氣氛，與孩童一起攜手迎向充滿健康有活力新的一年。

為營造一個豐富多彩充滿樂趣的活動，嘉藥幼保系同學以歡快的「Hello Song」方式，歡迎來到現場的父母及小朋友，緊接著透過互動教學方式引導孩童學習新的英文詞彙，加上舞蹈帶動唱一同歡唱新年歌曲，讓孩子從玩樂中輕鬆學美語，也能鍛鍊身體協調性和注意力。最受小朋友歡迎的「跳跳打地鼠遊戲」，則是透過夾球跳躍前進及玩具搥的打擊方式，訓練孩童手腳並用並訓練大肌肉的發展，活動最後帶領親子親手DIY製作簡易鞭炮，體驗傳統過年文化。

幼保系主任林佳蓉表示，嘉藥幼保系在培訓幼保跨領域美語人才方面相當重視，除聘請業界師資以實際經驗指導學生外，也定期鼓勵學生參加校外親子館活動，增加實戰經驗，深入了解職場的實際運作，提供跨領域的知識技能，也幫助學生在求才若渴的幼教職場中，贏得先機。