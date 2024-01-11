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特教師兼任導師不再被扣錢！近6千人受惠「月領1800元」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部宣布，特教老師兼任組長或導師，1800元特教職務加給仍可全領。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵特殊教育教師實際從事特教教學、擔任導師及行政工作，教育部今（11日）宣布，行政院昨已修正「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」規定，教師兼任分散式資源班導師或特教主管等職務，每月可全領1800元的特教職務加給，不再被扣錢，並回溯到去年8月1日生效，約有5800多名特教師受惠。

根據特殊教育教師規定，依法特教師每月有特教職務加給1800元，但若老師同時兼任分散式資源班導師或特教主管等職務，就會按授課節數的比例扣除特教加給，引發特教老師與教團不滿。

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行政院為鼓勵特殊教育教師實際從事特教教學、擔任導師及行政工作，昨天核定修正「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」規定，將編制內特教師兼任學校分散式資源班或巡迴輔導班導師、兼任特殊教育學校主管職務及兼任一般學校辦理特殊教育業務主管職務者，可支領全額特殊教育職務加給，並回溯到去年8月1日開始生效，約有5800多名特殊教育教師受惠。

教育部國教署指出，「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」修正後，讓擔任資源班導師及特殊教育業務主管職務之特殊教育教師，均可支領全額特殊教育職務加給1800元，可持續提升特殊教育服務品質。

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特教老師教育部特教職務加給

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