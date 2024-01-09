來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

思維與眾不同，又不善於溝通的張紘瑋，是一位中度自閉特殊生，目前就讀嘉藥資管系二年級，從小就喜歡畫畫，繼去年在全國學生美術比賽，獲得水墨畫類大專非美術科系甲等（全國第三）後，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等（全國第二）。

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全國學生美術比賽由教育部與國立台灣藝術教育館共同辦理，是全國學生所注目的美術競賽之一，許多學生一整年的準備就是為了呈現一個最佳作的來參加這個比賽，嘉南藥理大學張紘瑋雖非美術專班出生，但仍連續2年獲得優秀成績，顯示張紘瑋在美術方面天賦異稟的能力及後天努力的甜美成果。

張紘瑋擁有與眾不同的思考邏輯與行為模式，不善表達，情緒令人難以捉摸，但細膩、敏感的紘瑋，透過繪畫，呈現安靜而專注的神情，用著與一般人不同角度看世界，每張畫作都呈現他獨特的奇幻風格，描述出他難以被人了解的內心世界。

進入嘉藥資管系就後，張紘瑋開始嘗試利用所學資訊方面技術進行不同類型創作，目前已有5組自己創作的LINE貼圖上線販售，也將自己畫作做成馬克杯、吸水陶瓷杯墊、滑鼠墊、拼圖、抱枕及T恤等各式文創週邊，並透過在AI軟體，也完成了今年得獎作品的專屬主題曲。

一路帶領著張紘瑋的資管系張峻彬老師表示，面對不同特質及個性學生，採取因材施教方式授課，嘉藥資管系在課程規劃上分三大方向：雲端健康資訊管理、電子商務應用及數位內容應用，其中數位內容應用的課程，著重在休閒、文創、企業多媒體數位設計與行銷，就很適合像是張紘瑋這類有文創能力的學生，未來也將持續鼓勵紘瑋將自己所學資訊專業與美術創作結合，在資訊領域走出屬於自己的一片天。