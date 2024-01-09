　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

思維與眾不同，又不善於溝通的張紘瑋，是一位中度自閉特殊生，目前就讀嘉藥資管系二年級，從小就喜歡畫畫，繼去年在全國學生美術比賽，獲得水墨畫類大專非美術科系甲等（全國第三）後，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等（全國第二）。

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國學生美術比賽由教育部與國立台灣藝術教育館共同辦理，是全國學生所注目的美術競賽之一，許多學生一整年的準備就是為了呈現一個最佳作的來參加這個比賽，嘉南藥理大學張紘瑋雖非美術專班出生，但仍連續2年獲得優秀成績，顯示張紘瑋在美術方面天賦異稟的能力及後天努力的甜美成果。

張紘瑋擁有與眾不同的思考邏輯與行為模式，不善表達，情緒令人難以捉摸，但細膩、敏感的紘瑋，透過繪畫，呈現安靜而專注的神情，用著與一般人不同角度看世界，每張畫作都呈現他獨特的奇幻風格，描述出他難以被人了解的內心世界。

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

進入嘉藥資管系就後，張紘瑋開始嘗試利用所學資訊方面技術進行不同類型創作，目前已有5組自己創作的LINE貼圖上線販售，也將自己畫作做成馬克杯、吸水陶瓷杯墊、滑鼠墊、拼圖、抱枕及T恤等各式文創週邊，並透過在AI軟體，也完成了今年得獎作品的專屬主題曲。

▲嘉藥資管系2年級張紘瑋，是位中度自閉特殊生，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品，獲得西畫類大專非美術科系優等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一路帶領著張紘瑋的資管系張峻彬老師表示，面對不同特質及個性學生，採取因材施教方式授課，嘉藥資管系在課程規劃上分三大方向：雲端健康資訊管理、電子商務應用及數位內容應用，其中數位內容應用的課程，著重在休閒、文創、企業多媒體數位設計與行銷，就很適合像是張紘瑋這類有文創能力的學生，未來也將持續鼓勵紘瑋將自己所學資訊專業與美術創作結合，在資訊領域走出屬於自己的一片天。

ET快訊
21歲男慘遭夾斃！　聯結車駕駛「撿手機沒看路」
侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替
陸27萬粉網紅「彈菸灰」被殺身亡！　兇手狂砍他腦袋10多刀
最挑戰的社會實驗！4男5女關海上爆摩擦　畫面太衝擊參賽者落淚
「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕了！結婚9年圓夢：寶寶回來了
漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

空中英語教室出手了！線上開課教「衛星」和「飛彈」英文差別

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

貳樓發「國家級飢餓警報」！小編嘲：該不會要開始練習科目三

30歲單身沒車房　下班在家打電動「很可悲嗎？」一票羨：炫耀文

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

空中英語教室出手了！線上開課教「衛星」和「飛彈」英文差別

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

貳樓發「國家級飢餓警報」！小編嘲：該不會要開始練習科目三

30歲單身沒車房　下班在家打電動「很可悲嗎？」一票羨：炫耀文

快訊／板橋嚴重車禍「2車撞翻躺路中」！貨物撒滿地　2傷1送醫

陸擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦鄭重警告：立即停止經濟脅迫介選

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

NBA真兄弟情！　勇士格林曝禁賽期間詹皇「暖心來電」

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替

陳冠穎優質先發領北市大搶下龍頭　嘉大伍立辰124球完封文化

聯結車殺人！駕駛撿手機沒看路　「撞上才急煞」釀1死7傷遭收押

男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

李杏穿防護衣不敢尿尿　還原「新冠三級」有感：別太為難醫護人員

《進擊羔羊傳說》交配、彩色便便系統登場　限時6折吸教徒

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

生活熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

鄉民狂湧PTT問卦瞬間飆6萬人：以為飛過越南

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

「中國發射衛星」警報狂響！PTT洗版狂問：為啥飛彈沒警報

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

更多熱門

相關新聞

德國線上觀光烹飪賽嘉藥幼保大獲全勝

德國線上觀光烹飪賽嘉藥幼保大獲全勝

學期末將近，為展現學生學期成效並增加學生實作經驗，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生參加德國線上觀光烹飪賽（GTCIC），在「創意兒童餐展示」項目獲得滿堂彩，勇奪4金2銀，亮眼成績讓全校師生與有榮焉。

嘉藥帶領阿蓮長輩體驗超夯韓式汗蒸幕

嘉藥帶領阿蓮長輩體驗超夯韓式汗蒸幕

全國老人福祉產品創新設計競賽嘉藥奪冠

全國老人福祉產品創新設計競賽嘉藥奪冠

嘉藥銀髮健康促進分享會帶領長輩健康運動

嘉藥銀髮健康促進分享會帶領長輩健康運動

都市公園無障礙環境考評　花蓮獲優等殊榮

都市公園無障礙環境考評　花蓮獲優等殊榮

關鍵字：

嘉藥張紘瑋全國美術優等

讀者迴響

熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

美式賣場資深會員才懂！看到必囤

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面