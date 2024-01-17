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批教育部補強校安漏洞「只討論檢查違禁品」　全教會：退出工作小組

▲▼全國教師會召開 頭痛醫頭不是面對校安的正確作法記者會 呼籲全盤檢討 強化家長責任 建構系統性完整支持 讓師生免於恐懼 全教會理事長侯俊良 黃珊珊以立委身份出席發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全教會不滿教育部僅強化「校安檢查」避免新北割頸案悲劇，宣布退出工作小組討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

為防止新北市國三生割頸案悲劇重演，教育部近日開會研商補強校安漏洞，參與討論的全國教師會指出，教育部僅聚焦校園安全檢查機制與作業流程，忽略家庭教育、校園輔導管教人力等問題，難以處理變本加厲的校安事件。全教會今（17日）舉行記者會，宣布退出教育部討論小組，並呼籲新國會朝野立委，持續監督教育部校安事件檢討。

全教會理事長侯俊良表示，教育部正檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，並組成工作小組、召開諮詢會議，但以新北攻擊事件為例，根本原因是家庭教育式微，家長管教責任不彰，教師缺乏有效輔導管教措施，學校輔導管教人力不足等，但教育部卻簡化成校園安全檢查機制與作業流程，根本是頭痛醫頭，只會讓悲劇不斷發生。

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教育部長潘文忠在本月4日召開校園安全諮詢會，會中做出四項決議，包括界定「特定學生」定義條件；建立校園安全檢查機制，分為例行抽查及緊急抽查，緊急檢查時得免除相關人員陪同；檢查時增加陪同人員彈性措施；明訂安全檢查的作業流程。

全教會副理事長張瓊方指出，新北事件發生後，教育部官員還在討論不適合帶到學校的違禁品，之前桃園就有學生以原子筆攻擊老師眼睛；還有老師要求學生收起美工刀，下場卻是兩次申誡；甚至有學務主任制止學生攻擊老師，被家長告上法院。她認為，這類層出不窮的案例，「不是教育部官員坐在冷氣房討論就可以解決」，建議官員實際到中小學當1個月的導師，就能清楚教學現場情況。

與會的民眾黨不分區立委當選人黃珊珊表示，為避免新北校園悲劇，教育部卻聚焦在為何學生可以帶彈簧刀到校，不去檢討孩子偏差行為的成因、整體的輔導管教方案等。她表示，自己也是母親，自己的孩子在國中階段也有情緒問題，應建立縝密的親師教育環境，在學習、生活與品格等面向一起合作。

全教會表示，即日起退出僅討論「校園安全檢查」的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項工作小組」，建議教育部應全面盤點相關輔導管教辦法，另訂「校園安全檢查注意事項」相關內容，提供校園明確權責與資源，以利學校進行安全檢查；儘快研修相關法規，針對難以管教的學生，課予家長管教義務；並呼籲新國會開議後將《兒童及少年福利與權益保障法》修法列為第一會期優先法案，持續監督教育部相關校安檢討工作。

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