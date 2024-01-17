街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

▲佈告內容。（圖／赤焰新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名時年22歲的男子因對社會不滿，到西安名校外當街殺人，導致1名33歲路人死亡。另一名時年20歲的男子同樣是「想隨便殺人」，在街上捅死一名15歲的學生。據法院公告，兩名罪犯9日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

據《大皖新聞》報導，西安中院9日發布一則佈告，宣布對2名年輕的故意殺人犯執行死刑。第一名男子叫做吳泓儒，1999年11月15日出生於甘肅省寧縣。

時年22歲的吳泓儒因自身原因，長期對社會不滿，產生殺害女性的想法，並為此先後購買了羊角錘和匕首。他2021年7月10日下午4時許，攜帶羊角錘和匕首，來到西安交通大學南門附近伺機作案。

當晚7時25分，吳泓儒先是用羊角錘砸傷2名女性被害人，之後再向過路的33歲王姓路人、侯姓夫婦及女兒王女行凶。過程中，侯姓市民被吳泓儒砸擊頭部致輕微傷，王姓市民上前阻擋時，被匕首先後刺中腹部和胸部，後經送醫院搶救無效死亡。

此後，吳泓儒還欲對路人行凶時，被隨後趕來的保安和群眾制伏，後被趕來的公安人員抓獲。

▲2名年輕男子都因生活不順對社會產生不滿，選擇隨機無差別殺人。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

另外一名男罪犯為23歲的朱龍龍，2000年11月1日出生於河南省長葛市。時年20歲的他於2020年8月12日晚間7時許，因生活不順，在乾姊經營的一家西安化妝品店內，吐露心聲說，「不想活了，想隨便殺人」，並隨身帶有一把水果刀。

乾姊為阻止悲劇發生，與朱龍龍搶刀但未成功。朱龍龍離開化妝品店後，在店門口遇見獨自放學回家、年僅15歲的汪同學，持刀上前捅刺對方腹部，最終造成汪同學失血性休克死亡。

西安中院發布的布告顯示，罪犯吳泓儒、朱龍龍分別進行故意殺人犯罪活動，罪行極其嚴重，社會危害性極大；該院依照《中華人民共和國刑法》有關條款，分別以故意殺人罪判處上列二罪犯死刑，剝奪政治權利終身。

布告指出，兩名罪犯曾因不服分別提出上訴，經陝西省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並依法上報最高人民法院複核；最高人民法院核准判處上列二罪犯死刑。

西安中院1月9日遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將罪犯吳泓儒、朱龍龍2名罪犯驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

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