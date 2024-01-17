　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

▲▼佈告內容。（圖／赤焰新聞）

▲佈告內容。（圖／赤焰新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名時年22歲的男子因對社會不滿，到西安名校外當街殺人，導致1名33歲路人死亡。另一名時年20歲的男子同樣是「想隨便殺人」，在街上捅死一名15歲的學生。據法院公告，兩名罪犯9日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

據《大皖新聞》報導，西安中院9日發布一則佈告，宣布對2名年輕的故意殺人犯執行死刑。第一名男子叫做吳泓儒，1999年11月15日出生於甘肅省寧縣。

時年22歲的吳泓儒因自身原因，長期對社會不滿，產生殺害女性的想法，並為此先後購買了羊角錘和匕首。他2021年7月10日下午4時許，攜帶羊角錘和匕首，來到西安交通大學南門附近伺機作案。

當晚7時25分，吳泓儒先是用羊角錘砸傷2名女性被害人，之後再向過路的33歲王姓路人、侯姓夫婦及女兒王女行凶。過程中，侯姓市民被吳泓儒砸擊頭部致輕微傷，王姓市民上前阻擋時，被匕首先後刺中腹部和胸部，後經送醫院搶救無效死亡。

此後，吳泓儒還欲對路人行凶時，被隨後趕來的保安和群眾制伏，後被趕來的公安人員抓獲。

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2名年輕男子都因生活不順對社會產生不滿，選擇隨機無差別殺人。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

另外一名男罪犯為23歲的朱龍龍，2000年11月1日出生於河南省長葛市。時年20歲的他於2020年8月12日晚間7時許，因生活不順，在乾姊經營的一家西安化妝品店內，吐露心聲說，「不想活了，想隨便殺人」，並隨身帶有一把水果刀。

乾姊為阻止悲劇發生，與朱龍龍搶刀但未成功。朱龍龍離開化妝品店後，在店門口遇見獨自放學回家、年僅15歲的汪同學，持刀上前捅刺對方腹部，最終造成汪同學失血性休克死亡。

西安中院發布的布告顯示，罪犯吳泓儒、朱龍龍分別進行故意殺人犯罪活動，罪行極其嚴重，社會危害性極大；該院依照《中華人民共和國刑法》有關條款，分別以故意殺人罪判處上列二罪犯死刑，剝奪政治權利終身。

布告指出，兩名罪犯曾因不服分別提出上訴，經陝西省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並依法上報最高人民法院複核；最高人民法院核准判處上列二罪犯死刑。

西安中院1月9日遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將罪犯吳泓儒、朱龍龍2名罪犯驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／宣布退出新潮流！　賴清德曝原因
梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！　走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼
新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多
快訊／科技業第2家！　PCB廠恩德遭網路攻擊
炎亞綸復出首演日期曝！　網友狂喊：加油
「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體火化！　習近平到場送別
快訊／高雄2工人沼氣中毒！　受困汙水槽1命危
快訊／羅一鈞出面再澄清！　高端8大爭議問題一次看
快訊／新北女與男友陳屍床上！　姪子開門嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反駁「利誘諾魯」一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

9年梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼

慶祝農曆新年！聯合國發行「龍年郵票」　小全張還可私人定製圖案

大媽們夜晚嗨跳廣場舞2小時！　男子怒「撒紙錢」驅趕：屢勸不聽

「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體在北京火化　習近平到場送別

第一天上班就「被逼陪酒」！新進女員工秒離職…群組含恨大爆黑料

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

大選後國台辦發布會擠爆　中外媒體高度關注兩岸時局與「武統」　

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

反駁「利誘諾魯」一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

9年梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼

慶祝農曆新年！聯合國發行「龍年郵票」　小全張還可私人定製圖案

大媽們夜晚嗨跳廣場舞2小時！　男子怒「撒紙錢」驅趕：屢勸不聽

「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體在北京火化　習近平到場送別

第一天上班就「被逼陪酒」！新進女員工秒離職…群組含恨大爆黑料

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

大選後國台辦發布會擠爆　中外媒體高度關注兩岸時局與「武統」　

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

住飯店叫外送茶！商務客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼了

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭飛機輾壓當場死亡！

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

張克輝在北京火化　習近平到場送別

網路談戀愛被分手還遭騙錢！哥一聽金額傻眼

車商爆「女模情慾DEMO片」外流　陸業者報案喊冤

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」

梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝嘆：我不知道做錯什麼

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌 二手業者：入不敷出工廠倒一大半

千萬網紅深夜直播！淚控遭「前婆婆暴打」

第一天上班就被逼陪酒！新進女員工群組含恨大爆

更多熱門

相關新聞

拜登上任後「首度啟動死刑程序」

拜登上任後「首度啟動死刑程序」

美國司法部12日在一份法庭文件中表示，檢方將對白人至上主義者、奪走10條人命的槍手甘卓恩（Payton Gendron）尋求死刑，理由是他的殺人動機來自「針對非裔人士的敵意」。這是拜登上任以來，其政府首次啟動死刑程序。

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

司法改革是新總統的老議題

司法改革是新總統的老議題

賴清德副總統　您支持廢死？

賴清德副總統　您支持廢死？

賴清德聽到死刑問題掉頭就走　侯辦：無視人民的自傲自滿態度又浮現

賴清德聽到死刑問題掉頭就走　侯辦：無視人民的自傲自滿態度又浮現

關鍵字：

街頭殺人死刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面