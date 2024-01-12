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社會 社會焦點 保障人權

嫌樓上吵砍年輕夫妻...幼子目睹父母慘死　冷血男起訴遭求處死刑

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子（中）涉嫌殺死兩名鄰居遭起訴求處死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區住在某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認樓上的羅男一家人發出噪音，去年9月15日早上7時許持刀上樓，將住在14樓的羅姓男子及其妻子砍殺，2人當場死亡，吳男逃逸到屏東被逮，吳男案發後被羈押迄今，偵訊時也一直行使緘默權，對於犯案細節、動機都不願透露。檢察官調查後，根據相關事證認定吳犯行明確，偵結依殺人罪將他起訴，並認為吳男惡性重大，犯後態度不佳，向法院求處死刑。

這起震驚社會的案件發生在去年9月15日上午7點52分，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼苓雅命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子（左二）涉嫌殺死兩名鄰居遭起訴求處死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳男犯案後，神情自若離開社區，騎著機車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回。

吳男在被捕當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，對於犯案動機及丟棄兇刀的位置，全行使緘默權，不願說明。

吳姓男子被警方帶回苓雅分局時，面對大批媒體追問「為何要殺人？」、「是噪音問題嗎？」、「要不要道歉？」等問題，全程不發一語，而在警方偵辦過程中，吳嫌的態度「相當不配合」，不但不交代兇刀丟棄處，也拒絕警方進入自己家中搜查，警方在警詢後仍將他移送，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所。

檢察官和法醫針對死者遺體複驗，結果發現死者羅男身中8刀，其中1刀深及胸部肋骨是致命傷，蔡女身上則有5處刀傷，其中1刀深及腹部臟器是致命傷，手段相當兇殘。

據了解，檢方後續偵辦時，吳姓犯嫌一直行使緘默權，不願透露相關案情與動機，檢察官認為，吳男案發後從未向被害人家屬表達道歉或懺悔之意，顯然無教化可能性及必要性，而且犯案手段兇殘、泯滅人性、心性狡詐、犯後態度不佳，惡性重大，非永久與世隔絕，不足以實現正義，因此依殺人罪起訴，並向法院求處死刑。

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