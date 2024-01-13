拜登上任後「首度啟動死刑程序」　白人至上槍手遭求處極刑

▲甘卓恩出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國司法部12日在一份法庭文件中表示，檢方將對白人至上主義者、奪走10條人命的槍手甘卓恩（Payton Gendron）尋求死刑，理由是他的殺人動機來自「針對非裔人士的敵意」。這是拜登上任以來，其政府首次啟動死刑程序。

2022年5月，年僅18歲的甘卓恩在紐約州水牛城（Buffalo）某超市開火，一共殺害10名非裔人士，死者年紀20歲至86歲，另外還有3人受傷。此前，他曾發表一篇長達180頁的種族宣言，聲稱白人正遭有色人種取代，甚至在直播平台Twitch放送犯案過程。

此案成為拜登上任總統後，司法部尋求死刑的第一個案例，而他在2020年競選期間反對死刑。一名白宮發言人說，司法部確實做出了量刑決定，但總統的立場沒有改變。

甘卓恩已承認謀殺及國內恐怖主義等多項罪名，去年2月被宣判無期徒刑，終生不得假釋。此前，其辯護律師曾說，如果不判死刑，他會考慮承認仇恨犯罪及槍械犯罪等另外20多項聯邦罪名。

▲罹難者錢妮（Celestine Chaney）的兒子瓊斯出庭。（圖／達志影像／美聯社）

針對12日的聲明，甘卓恩的法庭指定律師表示，他們對美國檢方的決定「深感失望」，「比起漫長且具創傷性的死刑起訴，聯邦政府的努力更應該花在打擊助長此類可怕犯行的勢力之上，包括容易獲得致命武器，以及社群媒體公司未能緩和網路流傳的仇恨言論及影像。」

路透社報導，在甘卓恩的審判過程中，10多名受害者親屬出面講述失去至親的痛苦，至少一人表示不希望槍手被處決。瓊斯（Wayne Jones）的母親也是罹難者之一，但他向槍手說，「我不希望你被判死刑。我希望他們讓你活著，這樣你就必須在餘生為自己做過的事情受苦。」

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）領導下的聯邦檢察官，曾在川普任內對另外2起案件尋求死刑。他2021年下令暫停聯邦處決，以利重新審視相關程序，但這並不妨礙司法部在懸而未決的案件中尋求死刑。