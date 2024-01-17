彰化縣警局最年輕局長！陳明君今上任　王惠美有期許

▲彰化縣警局長交接典禮由縣長王惠美（右2）、警政署副署長李西河（左2）監交，新任局長陳明君（右1）與彰化縣警局副局長陳東成（左1）交接印信。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局今天舉行卸、新任警察局長交接，由縣長王惠美主持及警政署副署長李西河監交，新任局長陳明君（52歲）是澎湖縣人，為彰化縣警局史上最年輕的局長，卸任局長張國雄則榮陞內政部警政署警政委員，王惠美對其任內卓越功績讚譽有加；也期許陳明君就任後能發揮所長，繼續推動精進各項治安工作。

▲彰化縣警局長新任局長陳明君。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，張國雄於去年1月16日到任後，以能返回故鄉彰化服務為榮，任內督屬破獲各類刑案、成功攔阻民眾遭詐騙匯款金額高達3億7195萬餘元，2023年榮獲警政署國家警光獎績優警察人員甄選團體組偵查犯罪類優等，為彰化縣奉獻己力，各項績效名列前茅，對於張國雄的調任，雖不捨但仍予以最大的祝福。

新任彰化縣警局長陳明君，中央警察大學59期及台北大學犯罪學研究所碩士畢業，他是澎湖人，從警歷任刑事警察局科長、大隊長、臺北市政府警察局文山第一分局長、刑事警察大隊長、保安警察第三總隊副總隊長、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長等職務。

王惠美指出，陳明君年輕有為，具備刑事專才，職務歷練非常豐富，極富領導統御能力，相信陳局長就任之後，能夠傳承前任局長的經驗，持續精進，並和各有關單位加強協調配合，與所有警察同仁共同努力，創造出更輝煌的工作成果。