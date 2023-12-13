桃市顧問李修安接任犯罪學會　警界高層任理事：強化犯罪預防



▲犯罪學學會由李修安接任理事長（前排左三），與卸任理事長賴擁連（前排右三）合影。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中華民國犯罪學學會成立於1994年，即將邁入三十年。學會的創立是由中央警察大學前校長蔡德輝教授和周震歐教授發起。該學會整合社會學、社會工作、心理學、法律、輔導和犯罪防治等各界的力量，致力於建立犯罪學術研究的專業地位；定期出版「犯罪學期刊」。並每年舉辦多項犯罪學學術研討會，對提升犯罪學術、犯罪防治工作有莫大的貢獻，也是台灣犯罪防治研究領域最專業學術團體。

該學會13日在警察大學召開第15屆理監事會議，由李修安當選新任理事長，畢業於中央警察大學59期，擁有文化大學法學博士學位。李的學術專長是兩岸跨境犯罪、情報研究。李修安目前在禾聯（HERAN）集團擔任副總經理、也在警察大學等大專院校兼任教師。李修安出身警界，轉業後致力社會公益，也獲桃園市府聘為市政顧問、調解委員。

李修安指出，台灣的犯罪問題仍然嚴重，特別是詐騙、黑幫和毒品等問題居多，犯罪型態漸趨惡化，未來犯罪學學會將投入更多資源進行相關研究，以改善犯罪防治制度，並加強與政府司法實務機關的研習交流。

該學會新任理事長李修安以及新任理事、現任警政署公關室主任李建民、刑事警察局副局長陳明君均是警大學59期的同學。李修安表示：有現役警界精英加入，未來可以使學術、實務面緊密地結合，精進相關犯罪預防措施。

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