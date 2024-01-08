專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸消費疲軟，市場呼籲官方發放消費券來刺激消費。對此，野村證券首席經濟學家陸挺6日認為，發放消費券或現金的有效時機已經過去，若高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致財政懸崖和經濟驟然減速。

陸挺在清華大學中國與世界經濟論壇上提到，今年中國經濟面臨的第一個挑戰可能是消費會有明顯減速，一是2023年消費數據表現亮眼，會給今年帶來高基數效應；同時，去年的高增長有一部分是報復性消費反彈所致，這會使得今年消費面臨一些向下的壓力；其次，從房價、股價表現來看，居民財富效應減退。

對於市場廣泛呼籲的發放消費券刺激消費的做法，陸挺表示，發放消費券或現金的有效時機已經過去，在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致財政懸崖和經濟驟然減速。

陸挺指出，如果要發錢，就要先發給農民等弱勢人群，這樣消費邊際傾向才會更高，政府應該兼顧效率和公平，優先考慮社會弱勢群體，特別是農村老人，「幾乎沒有養老金的、佔中國老齡人口約三分之二的廣大農村老人」。

陸挺認為，第二個挑戰來自房地產，目前房地產處於底部徘徊狀態，但今年房地產市場或迎來出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。

陸挺進一步指出，推動房地產市場出清，關鍵在於做好保交樓工作，中國房地產市場是期房市場，期房佔比可能在85%以上。在保交樓方面，建議央行再次祭出抵押補充貸款（PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，通過財政加貨幣的方式推進保交樓工作。

陸挺說，第三個挑戰在外貿。2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。根據野村證券的預測，美國GDP增速將放緩至1.3%，大約是2023年的一半；日本從2023年的1.7%左右放緩到0.6%，歐洲將下降0.4%。

陸挺強調，「所以，當全球購買力最強的地區經濟增速減半或者陷入衰退，對全球貿易會有影響，這會對出口造成一定的向下壓力。」

陸挺還說，第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能光伏等新興行業，「中國企業無論是在產出還是投資方面都取得了非常大的成就，但有些領域出現了產能過剩的現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能會影響（今年）的投資增速。」