　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸消費疲軟，市場呼籲官方發放消費券來刺激消費。對此，野村證券首席經濟學家陸挺6日認為，發放消費券或現金的有效時機已經過去，若高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致財政懸崖和經濟驟然減速。

陸挺在清華大學中國與世界經濟論壇上提到，今年中國經濟面臨的第一個挑戰可能是消費會有明顯減速，一是2023年消費數據表現亮眼，會給今年帶來高基數效應；同時，去年的高增長有一部分是報復性消費反彈所致，這會使得今年消費面臨一些向下的壓力；其次，從房價、股價表現來看，居民財富效應減退。

對於市場廣泛呼籲的發放消費券刺激消費的做法，陸挺表示，發放消費券或現金的有效時機已經過去，在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致財政懸崖和經濟驟然減速。

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

陸挺指出，如果要發錢，就要先發給農民等弱勢人群，這樣消費邊際傾向才會更高，政府應該兼顧效率和公平，優先考慮社會弱勢群體，特別是農村老人，「幾乎沒有養老金的、佔中國老齡人口約三分之二的廣大農村老人」。

陸挺認為，第二個挑戰來自房地產，目前房地產處於底部徘徊狀態，但今年房地產市場或迎來出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。

陸挺進一步指出，推動房地產市場出清，關鍵在於做好保交樓工作，中國房地產市場是期房市場，期房佔比可能在85%以上。在保交樓方面，建議央行再次祭出抵押補充貸款（PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，通過財政加貨幣的方式推進保交樓工作。

▲▼ 留守兒童,兒童,小孩,農村,鄉村。（圖／視覺中國）

陸挺說，第三個挑戰在外貿。2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。根據野村證券的預測，美國GDP增速將放緩至1.3%，大約是2023年的一半；日本從2023年的1.7%左右放緩到0.6%，歐洲將下降0.4%。

陸挺強調，「所以，當全球購買力最強的地區經濟增速減半或者陷入衰退，對全球貿易會有影響，這會對出口造成一定的向下壓力。」

陸挺還說，第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能光伏等新興行業，「中國企業無論是在產出還是投資方面都取得了非常大的成就，但有些領域出現了產能過剩的現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能會影響（今年）的投資增速。」

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

ET快訊
客機破洞吸走iPhone！高空墜落剩44%電　網笑：真飛航模
國3留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男遭夾斃
陸27萬粉網紅「死訊瘋傳」　團隊證實：他打架被打死
圍捕畫面曝光！　她遭波及無奈：撞爛了
T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手！畫面全拍下
霸凌者當選模範生　校方回應了
霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學　竟當選模範生！導演怒：學校幫洗白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國足飛卡達備戰亞洲杯　須集體觀看「反腐專題片」受警示教育

四川廣安一地民眾被刺鼻味臭醒　官方釋疑：正常燃燒天然氣無毒無害

27萬粉網紅「死訊瘋傳」已一周沒直播！團隊證實：他打架被打死

恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

恆大汽車執行董事被捕　股票一度暫停交易

直播主拿「帝王綠翡翠」手滑掉河裡…千萬秒飛了！急抽乾整條河

陸AB型雙流感交互齊發　醫師曝症狀「一燒二痛三乏」：得過還會再得

叫外賣半年「吃到200次蟑螂」　她靠賠償金爽賺8.5萬元

創辦人傳被約談　北京財新連載胡舒立作品「重走前輩流亡路」

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

陸國足飛卡達備戰亞洲杯　須集體觀看「反腐專題片」受警示教育

四川廣安一地民眾被刺鼻味臭醒　官方釋疑：正常燃燒天然氣無毒無害

27萬粉網紅「死訊瘋傳」已一周沒直播！團隊證實：他打架被打死

恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

恆大汽車執行董事被捕　股票一度暫停交易

直播主拿「帝王綠翡翠」手滑掉河裡…千萬秒飛了！急抽乾整條河

陸AB型雙流感交互齊發　醫師曝症狀「一燒二痛三乏」：得過還會再得

叫外賣半年「吃到200次蟑螂」　她靠賠償金爽賺8.5萬元

創辦人傳被約談　北京財新連載胡舒立作品「重走前輩流亡路」

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

演唱會輪番上陣炒熱觀光商機　高雄商旅趁勢開價百萬招租

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

中信銀「2023數位金融大調查」　逾8成民眾最在意交易安全

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

汪小菲被酸「選女人沒品」　霸氣護台灣女友：你沒見過胡說什麼？

61歲女星「斷開32年家暴尪」找到幸福　放閃小6歲男友：最大的力量

這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

大陸熱門新聞

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

三寶女考「科目三」太緊張　竟坐副駕

女掉手機反悔付錢　司機開18km送警所

6名變態男為洩慾　2個月內多次集體性侵未成年少女

直播主拿帝王綠翡翠手滑掉河裡…千萬秒飛了

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮

新人被開除氣理論！女高管威脅：我違法你管得著嗎

富二代接班7年虧136億元　美邦公主辭董座

「帝王綠」翡翠掉河溝　已抽水打撈3天

月租不到3000　陸男生租屋遇暖房東當孫子照顧

外賣吃到200次蟑螂　她靠賠償金賺了8萬元

26歲OL拍完寫真渾身爆癢　抓出血痕

扮演孫悟空！「只負責吃」月賺3萬8　胖了演豬八戒

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

更多熱門

相關新聞

陸媒發文籲政府「放手和放權」救經濟

陸媒發文籲政府「放手和放權」救經濟

中國媒體第一財經3日發布一則社論，名為「最好的承諾是放手和放權」，直指45年的改革開放展示，中國經濟的騰飛史就是政府放權。

中植集團破產　陸經濟復甦面臨壓力

中植集團破產　陸經濟復甦面臨壓力

防失業率升高　陸將展開「農民工職業培訓」

防失業率升高　陸將展開「農民工職業培訓」

李強：推動今年經濟工作開局好步

李強：推動今年經濟工作開局好步

陸43個股被強制下市　創歷史新高

陸43個股被強制下市　創歷史新高

關鍵字：

消費券陸挺中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面