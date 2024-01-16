從柯粉轉柯黑？統神認「做做效果啦」　親揭敗選1句話讓他爆氣

▲「亞洲統神」張嘉航。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航）

記者閔文昱／綜合報導

2024總統大選13日正式落幕，民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，得票數輸給民進黨賴清德、國民黨侯友宜位列第3名，事後人氣實況主「亞洲統神」張嘉航疑不甘民眾黨內參民調失準，氣得在直播怒罵「4年後絕不受騙，如果柯文哲再出來選，我一定跟柯文哲幹到底」，被質疑是「柯粉變柯黑」。對此，張嘉航今（16日）下午也做出回應。

統神日前開直播痛批「4年後絕不再受騙」，如果柯文哲4年後再出來選總統，國民黨沒有禮讓，「如果柯文哲不讓國民黨選總統，我支持柯文哲我他X就去死，4年以後，大家可以來我這裡翻影片」。他同時還點名黃珊珊、陳智菡出來道歉，「黃珊珊的選前民調一定是假的」，放話「4年後如果柯文哲還敢拚，我一定支持你對面，我一定讓你落選，還選！你先道歉，先認清錯誤」。

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▲統神日前開直播怒嗆，「4年後絕不受騙，如果柯文哲再出來選，我一定跟柯文哲幹到底。」（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）

統神一番言論也讓不少粉絲質疑是「柯粉轉柯黑」。對此，統神16日下午在臉書發文澄清，他確實是希望柯陣營的黃珊珊、陳智菡跟柯文哲為了假民調跟所有支持政黨輪替的人道歉，為了老二老三之爭，用手段跟國民黨廝殺完全沒有問題，但選完後既然是老三，而且還輸7%如此之多，總是要對選民交代，該道歉的要道歉，「我也已經跟侯友宜和我爸我媽道歉了。確實，這次我被騙。」

不過，統神也強調，自己被塑造成「柯黑」是因為遭到斷章取義。他再次說明，民眾黨這次已經兵糧盡出了，周遭的朋友幾乎都投柯，柯的氣勢也非常強，但最後就是投票率71%，4年前還有快75%，這代表年輕人終究還是沒出來。

也因此，統神清楚知道，柯文哲之後4年沒有公職的曝光，聲勢一定是往下掉，所以他才希望柯4年後「不要出來亂」。他喊話柯先到新北、桃園或台中去再磨一下，替人民做事，「我語氣是激動了一點，沒辦法，誰叫柯文哲自己敗選感言說4年後再出來。老哥別在（再）出來亂，好好好想事情幫台灣人民做事才是正途。」

「最後好了啦，做做效果啦。」統神坦言，他們家藍綠白都有，選完還是要日子照過，馬照跑舞照跳，「4年以後再來拼一次，現在先賺錢卡實在。」