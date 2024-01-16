駕訓班教練「竟要他逼車」　狂拉方向盤：機車會閃到路肩

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前透露，去年12月底在練習道路駕駛時，駕訓班教練竟要求他，不顧其他來車直接變換車道，更伸手拉方向盤，直說「你就切過去，他們會閃到路肩。」離譜行徑讓他錯愕不已，發文勸世「各位千萬要慎選駕訓班。」

網友在爆料公社發文還原經過，當時他行駛於內側車道，教練要他變換到外側，所以他先查看後照鏡，發現右後方有兩台機車，速度明顯比自己快，正不斷接近中，於是打算等他們過了再切；怎料，教練突然伸手拉方向盤，表示「你就切過去，他們會閃到路肩。」

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原PO直言，當下他很訝異，因為這番言論不管怎麼聽都是逼車，所以後來忍不住提出疑問，結果教練竟回，「路肩本來就是給機車騎的。」

後來有一次，他在路口等待迴轉時機，結果教練竟在左側有機車的狀況下，猛轉方向盤，害得騎士嚇到往左偏，差點騎上分隔島，氣得他忍不住大吼對方，並向駕訓班反應，結果最終只得到敷衍的回覆。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

因為前面的爭執，原PO質疑，在考駕照時被針對，「我上坡起步時不小心壓管線，警報響扣16分，這部分沒問題，但後來倒車入庫時，在警報沒響的狀況下停好車後，考官突然開門下車，叫我打空檔拉手煞車，接著說壓到管線了，下次要小心，要我把體檢表交給櫃台，之後交兩千塊再重考，我當下很傻眼，也錯過最佳的反應時機，覺得他們就是串通好，故意多跟我收錢。」

最後，他強調，講這件事不是想討拍，而是要告訴未來準備考汽車駕照的同學們，千萬要慎選駕訓班，「不要像我交了錢得活受罪，還要被逼著違規。」