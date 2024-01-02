獨／今年少了張誌家...「力行幫固定過年團聚」　曾豪駒是同學

▲前職棒球星張誌家突然離世，其啟蒙教練張振楠跟妻子回憶，每到小年夜，力行球員都會到家裡吃飯團圓，如今張誌家將永遠缺席。（圖／張振楠妻子提供）



記者許權毅／台中報導

前職棒球星張誌家猝逝引起各界詫異，張誌家的啟蒙教練張振楠、妻子現身回憶。張振楠說，張誌家同期還有現樂天桃猿二軍總教練曾豪駒，當年2人就是隊上王牌；師母則說，力行這幾屆只要在小年夜，就會到家裡團聚，大家吃飯、唱歌，說說小時候的趣事，相當快樂，如今張誌家驟逝，讓人不捨。

▲張誌家同期選手中，還有現任中華職棒樂天桃猿二軍總教練曾豪駒（左，持旗者），兩人當年都是力行國小的重要成員。（圖／記者許權毅攝）



談起張誌家，其在台中市力行國小的啟蒙教練張振楠感嘆，張誌家當年是4年級就入選，不管是控球、抗壓、打擊，都超出其他選手，是他到目前為止看過天賦最好的選手。張振楠家中，有不同屆力行國小少棒的合照，張誌家出現在不少張照片裡，每張照片張振楠都能一一細數回憶。

▲▼張振楠家中擺滿力行各時期的豐功偉業，張誌家就是其中一名成員。（圖／記者許權毅攝）



張振楠表示，張誌家天賦好，但是個性頑皮，沒少訓斥過他，印象最深刻，便是張誌家某次打擊時，自己下達暗號要他等一球，結果張誌家偏偏要攻擊，結果打出了一支全壘打，不但沒受到教練肯定，反而被斥責；另一次在美國打威廉波特，當時張誌家一心想三振對手，教練下達暗號要他吊球，結果張誌家硬拚，被對方打出全壘打。

▲張振楠家中有一整面照片牆，裡面有不少可看見張誌家幼年時期的模樣。（圖／記者許權毅攝）



後來張誌家長大了，心性相對穩定，2001年世界盃演出抗韓、完封日本好投，回台第一件事情就是找張振楠、跟師母合照，一行人在力行國小前開心合影，看得出是懂得感恩的好孩子。

張振楠回憶，直到現在，張誌家也會來找自己聊天，甚至女兒滿月也送上油飯，就坐在客廳，低潮時也找張振楠談心，看得出張振楠在張誌家心中有相當重要的地位。

而師母（張振楠妻子）則透露，力行這群孩子，每到小年夜當天，就會來家裡吃飯，「他們喜歡吃韓式，我就煮韓式給他們吃，在樓上一起唱歌聊天，說說小時候的事情」，如今張誌家突然離世，照片中的孩子們將永遠少一人。