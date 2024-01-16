綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡

▲民眾黨總主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立法院拿下8席不分區，成為關鍵少數，外界好奇未來國會將是藍白合還是綠白合，民眾黨則先拋出國會改革4大主張。對此，國民黨台北市議員游淑慧說，一朝被蛇咬，十年怕草繩，她實在是很怕民眾黨主席柯文哲、很怕準立委黃珊珊、很怕發言人陳智菡，而4大主張讓她有點玩假的感覺。

民眾黨日前舉行記者會，針對國會改革4大主張，包括建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、加強立委利益迴避規範、立法院經費公開透明，並承諾定期公布相關經費使用。

游淑慧在《大新聞大爆卦》說，她當然知道政治要講求現實跟利益，但是內心的恐懼無法抑止，實在是很怕柯文哲、很怕黃珊珊、很怕陳智菡！說要理性、務實、科學，最後投票結果，跟民調一不一樣？一樣嘛！如果藍白那個時候合作的話，現在侯友宜跟柯文哲已經在討論組閣的事情了，還在那邊提什麼四個原則？

游淑慧提到，這四個原則要承諾其實也很簡單，因為他都只說第一會期、第一會期，那以後的會期咧？後面還有七個會期，而且什麼叫作定期公布相關經費使用？是要公布什麼？立法院的經費嗎？院長的特別費嗎？那沒多少錢，你為什麼不說清楚？像是潛艦的經費公布？

游淑慧認為，這四個條件坦白說是很好承諾的，那是不是跟民進黨可能私下已經有默契了，現在是假裝說是有理念的，所以要提出四個理念，民進黨可以很容易就答應，因為他就是第一會期、第一會期、第一會期，也沒提推動內閣制修法，有一點玩假的。