諾魯突襲式斷交！　專家曝「去年已有跡象」：倒向中國不意外

▲太平洋島國諾魯2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

南太平洋島國諾魯（Nauru）15日宣布與台灣斷交，讓中華民國的邦交國減至12國。台灣外交部認為，諾魯的「突襲式斷交」與台灣13日舉行的總統選舉有關，聲稱民進黨候選人賴清德的當選激怒了中國，促使陸方對台展開外交打壓，但分析人士表示，諾魯的決定「並不令人意外」。

據BBC報導，台灣第16任總統選舉才剛落幕2天，諾魯總統亞定（David Adeang）就在台灣時間下午1時42分發表談話，宣布諾魯承認「一中原則」，並將與中華民國斷交，而諾魯政府未來也將為了人民的「最佳利益」，尋求和中國恢復外交關係。隨後，台灣外交部政務次長田中光召開記者會，痛批中國再次動用「金錢外交」，重金利誘諾魯與台灣斷交。

▲田中光表示，諾魯斷交與賴清德當選有關，批評中國重金利誘台灣邦交國斷交。（圖／記者黃國霖攝）

然而，國際多名專家卻認為諾魯的決定「並不令人意外」。紐西蘭梅西大學（Massey University）安全研究專家鮑爾斯（Anna Powles）直言，「諾魯可能從親台轉向親中的猜測早已存在一段時間。去年，澳洲迅速達成了一項『為吐瓦魯（Tuvalu）公民提供氣候庇護』的協議，反映該國擔心這一個太平洋國家『面臨倒向中國的壓力』，而諾魯也是如此。」

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）的太平洋島嶼計畫研究員空井美海（Mihai Sora）透露，「中國一直在尋求削弱台灣的影響力，尤其是在太平洋地區，那裡的許多小國都在尋求發展收益，隨著台灣在世界各地的外交盟友越來越少，每個國家在台灣的主權主張中都變得越來越重要……中國很可能會繼續尋找機會來削弱這一點。」