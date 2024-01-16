老農津貼每月增至8110元！54萬人受惠　農業部：2月撥款入帳

▲農業部宣布老農津貼調漲至8110元。（示意圖／ETtoday資料照）



文／中央社

農業部15日表示，老農津貼每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整，今年1月起調增新台幣560元後每人每月8110元，將於2月撥款入老農帳戶，約54萬名人受惠。

農業部農民輔導司發布新聞指出，依據「老年農民福利津貼暫行條例」規定，老農津貼發放金額每4年應依CPI成長率調整，且調升不調降；原本每月發放7550元，是109年調整後的金額。

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農民輔導司並說，依行政院主計總處發布資料，112年CPI較108年上漲7.34%，計算後，老農津貼每月發放金額調整為8110元，這次是依法參照CPI成長率所進行的第3次津貼金額調整。

農民輔導司補充，現行農保無老年給付，政府於84年5月31日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全；112年度發放金額約482.87億元，受惠人數約56.4萬人。

另外，農業部已從110年開辦農民退休儲金，農民退休生活保障從原本的老農津貼，新增農退儲金，提升為雙層保障；農民輔導司曾舉例試算，如果有人從農民退休儲金110年開辦時就提繳10%，加計老農津貼，於114年滿65歲退休時，可月領破萬元。