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獨／夾零食換「蘆丁雞」！店員坦言：不好養　動團批毫無動保意識

▲台南夾零食場業者推出「夾零食換雞」活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台南零食場業者把活體蘆丁雞，當成零食兌換的品項，引發動保疑慮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

傳統夾娃娃機店轉型，近期興起夾零食熱潮，全台各地大型夾零食場林立，而為了幫消費者解決零食多到吃不完，許多業者提供「夾換活動」，零食可兌換海鮮肉品、生活用品等，台南市甚至有多家夾零食場，把活體「蘆丁雞」當成兌換品項，引發爭議。動保團體批評，業者毫無動保意識，呼籲台南市動保處前往稽查。

近期夾零食場鎖定親子族群，標榜「親子樂園」，店內除了夾零食機台外，另提供彈珠台、手作課程、遊戲池等。根據《ETtoday新聞雲》記者直擊，台南有多家零食場在夾換品項中，甚至出現活體「蘆丁雞」，其中一家只要夾到4樣零食就可以換1隻小雞，記者詢問店員，店員坦言蘆丁雞很怕冷，只要溫度沒控制好就會死掉，並不好照顧，還說自己之前養兩隻早就一命嗚呼。

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據了解，去年初全台蛋荒，意外掀起飼養迷你雞風潮，其中從中國紅來台灣的「蘆丁雞」，被稱為「世界上最小的雞」，從雛雞長到成雞只需約45到60天，成雞大小約10公分，且3天就能下2顆蛋，讓不少民眾躍躍欲試，寵物店還有專門的展售櫥窗，但有飼養達人提醒，蘆丁雞對溫度很敏感，環境溫度必須控制在35至37度，以及室內能否忍受雞糞味道等，飼養前應該三思。

▲台南夾零食場業者推出「夾零食換雞」活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內掀起夾零食熱潮，全台大型零食場如雨後春筍般設立。（圖／記者楊惠琪攝）

針對動物活體交換行為，農業部去年4月28日預告「動物保護法」修正草案，明文禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，夜市常見的撈金魚、撈烏龜也一度在禁止之列，後因民意沸騰、攤商反彈，農業部緊急改口，以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，目前草案仍在意見蒐集階段。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳批評，業者以活體動物作為交換標的，毫無動保意識，況且還標榜親子樂園，是最負面的教材。他指出，雖然動保法還在修法階段，但動物保護意識已經是社會共識，業者應有道德良知。他也呼籲，台南市動保處應立即前往稽查是否有虐待動物情況，並對業者進行道德勸說。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，蘆丁雞並不是國內肉用、蛋用的主要雞種，小雞並不好照顧，業者應評估自身的保存飼養環境，以及交換出去後，民眾帶回家後是否好養，尤其現在溫差大、疫病也很多，一般養雞場有施打疫苗，但民眾並不會幫飼養的小雞施打，恐造成飼養壓力，雖然現行法令沒有禁止，但並不鼓勵這種交換行為，民眾也應避免衝動飼養。

▲台南夾零食場業者推出「夾零食換雞」活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部提醒，小雞不好照料，也沒有施打疫苗，民眾應避免衝動飼養。（圖／記者楊惠琪攝）

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