「萬斤虱目魚凍死」漁民含淚打撈　農業部：損失逾20%啟動災害救助

▲雲林沿海氣溫驟降，低溫導致大量虱目魚凍死。（圖／台西鄉民代表陳文求提供）

記者楊惠琪／台北報導

寒流接連襲台，雲林縣虱目魚養殖魚塭傳出逾萬斤虱目魚凍死，漁民含淚打撈。農業部代理部長陳駿季今表示，目前傳出災情的以虱目魚和文蛤混養的魚塭居多，只要損失超過20%，就會公告為天然災害救助品項，已請縣市政府瞭解實際災損情形，只要符合規定就會啟動相關災害救助。

農業部漁業署今舉行「韌性漁業，永續經營」記者會，宣布各項漁業建設成果，陳駿季出席記者會，會後接受媒體聯訪。

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▲農業部代理部長陳駿季表示，虱目魚損失達20%將公告為天然災害救助品項。（圖／記者楊惠琪攝）

針對雲林縣傳出大量虱目魚凍死，陳駿季表示，寒流接連來襲，10度低溫對虱目魚養殖來說，是很嚴重的溫度，依據「天然災害救助辦法」規定，只要災損超過20%就會公告為天然災害救助品項，但虱目魚凍傷後，不一定會馬上浮到水面，所以會產生遲發性損害，已請縣市政府持續觀察，如果損害達到補償標準，就會啟動相關救助辦法。

陳駿季提醒，因應後續寒流可能再來襲，已透過漁民輔導團體進行防寒宣導，尤其許多養殖業者是虱目魚和文蛤混養，魚池深度較淺，寒流一來，水溫降溫速度較快，寒害影響較嚴重，業者應及早因應，做好防寒措施。