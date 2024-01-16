親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

▲原PO日前和女友親熱。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

女友體味太重，頓時「性」致全無？近日有男網友發文表示，他日前和女友發生關係時，因對方狐臭實在太刺鼻，導致他根本起不了反應，進而被取笑，這種狀況該怎麼解決？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「做愛衣服一脫結果臭死」為標題發文，提到他日前和剛交往不久的女友發生關係時，他先慢慢親吻對方脖子，接著再親到胸部附近，然而這時他卻聞到很濃的狐臭，讓他頓時「沒反應」。

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原PO透露，他那時因為一直起不了反應，所以還被女友嘲笑，大家若遇到這種情況，通常會怎麼解決？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不知道是自己的問題還一直笑你，這樣很不公平欸」、「直接跟她講她狐臭，不然她一直噹你怎麼辦」、「我女友也有，不過我是覺得沒有很臭，而且整個人都香香的」、「其實講真的，我覺得這蠻常見的，很正常」、「狐臭有很多方式改善，我覺得愛她就要告訴她實話，忍著只會走向分手而已」。

▲女友有狐臭。（圖／達志影像／示意圖）

不過也有女網友質疑，「我覺得是創（作文），作為一個有狐臭體質的人，不可能不知道自己有狐臭，而且都臭到你軟掉了，不可能脫掉親到胸部才聞到，基本上只要靠近就會聞到了」。

事實上，很多人都有狐臭的困擾，林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫師過去曾表示，人體有小汗腺（外分泌腺）和大汗腺（頂漿腺），小汗腺主要由乙醯膽鹼支配，開口在皮膚表面，主要是水狀分泌物，通常水狀分泌物並無特殊異味，可調節體溫；大汗腺由上腎腺素支配，開口在毛囊，主要分布在腋下和泌尿生殖區，通常是蛋白質分泌物，這些分泌物會和表皮上細菌接觸，進而散出強烈異味。

仁愛暨長庚醫院皮膚科主任黃昭瑜也曾分享，治療狐臭有方法，包含微波熱能除汗Miradry、肉毒注射、螺旋刀手術等。至於平時該如何保養？他則透露可以盡量讓腋下保持乾爽、刮除腋毛、使用抗菌清潔產品、飲食清淡避免辛辣及高油脂食物等。若狐臭已經嚴重影響到生活，也不妨尋求專業醫師協助。