　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO日前和女友親熱。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

女友體味太重，頓時「性」致全無？近日有男網友發文表示，他日前和女友發生關係時，因對方狐臭實在太刺鼻，導致他根本起不了反應，進而被取笑，這種狀況該怎麼解決？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「做愛衣服一脫結果臭死」為標題發文，提到他日前和剛交往不久的女友發生關係時，他先慢慢親吻對方脖子，接著再親到胸部附近，然而這時他卻聞到很濃的狐臭，讓他頓時「沒反應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他那時因為一直起不了反應，所以還被女友嘲笑，大家若遇到這種情況，通常會怎麼解決？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不知道是自己的問題還一直笑你，這樣很不公平欸」、「直接跟她講她狐臭，不然她一直噹你怎麼辦」、「我女友也有，不過我是覺得沒有很臭，而且整個人都香香的」、「其實講真的，我覺得這蠻常見的，很正常」、「狐臭有很多方式改善，我覺得愛她就要告訴她實話，忍著只會走向分手而已」。

▲體臭、狐臭、臭、腋下、腋魔俠、綺夢、胳肢窩、流汗、汗味萬用圖（圖／達志影像／示意圖）

▲女友有狐臭。（圖／達志影像／示意圖）

不過也有女網友質疑，「我覺得是創（作文），作為一個有狐臭體質的人，不可能不知道自己有狐臭，而且都臭到你軟掉了，不可能脫掉親到胸部才聞到，基本上只要靠近就會聞到了」。

事實上，很多人都有狐臭的困擾，林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫師過去曾表示，人體有小汗腺（外分泌腺）和大汗腺（頂漿腺），小汗腺主要由乙醯膽鹼支配，開口在皮膚表面，主要是水狀分泌物，通常水狀分泌物並無特殊異味，可調節體溫；大汗腺由上腎腺素支配，開口在毛囊，主要分布在腋下和泌尿生殖區，通常是蛋白質分泌物，這些分泌物會和表皮上細菌接觸，進而散出強烈異味。

仁愛暨長庚醫院皮膚科主任黃昭瑜也曾分享，治療狐臭有方法，包含微波熱能除汗Miradry、肉毒注射、螺旋刀手術等。至於平時該如何保養？他則透露可以盡量讓腋下保持乾爽、刮除腋毛、使用抗菌清潔產品、飲食清淡避免辛辣及高油脂食物等。若狐臭已經嚴重影響到生活，也不妨尋求專業醫師協助。

ET快訊
尾牙戰袍太猛！　「帶子一拉就開」上下都露
RAV4新對手！台灣「韓系新休旅」價格車型曝光
阿本認愛後「首公開男友正面照」！情侶裝甜炸
普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍機密外流
路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲
「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆
民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

寒假必玩「大型實境解謎」現身西門町！「12站互動關卡」期間限定

女版仙人跳？正妹約砲人夫飯店激戰...突被正宮開告　她嘆：被陰了

親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

寒假必玩「大型實境解謎」現身西門町！「12站互動關卡」期間限定

女版仙人跳？正妹約砲人夫飯店激戰...突被正宮開告　她嘆：被陰了

親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

台股重挫200點跌破17400　台積電跌6元收580

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

345萬！台灣奧迪推「RS3線上特仕版」　專屬套件限官網／App下訂

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

農曆12月生肖運勢一次看

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

老公「一直要」還性虐待　妻陷驚恐歲月不忍了

老公「一直要」還性虐待　妻陷驚恐歲月不忍了

台北李姓男子經常以不堪字眼要求妻子配合做愛，造成妻子精神上痛苦，法官去年核發保護令，命令李男不能再對妻子有類似的虐待行為，但李男仍需索無度，動不動就要求妻子「來打砲，不然我去找別人」，妻子錄音報警，李男辯稱只是想告訴妻子「該遵守的規範」，台北地檢署16日依《家庭暴力防治法》起訴李男。

情侶河畔散步男友失足落水　25歲女「心痛」

情侶河畔散步男友失足落水　25歲女「心痛」

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠　結局超療癒

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠　結局超療癒

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男友「桌布放女星」還換不停！網見身分讚爆

男友「桌布放女星」還換不停！網見身分讚爆

關鍵字：

狐臭體味異味性行為情侶女友Dcard

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面