老公「一直要」還性虐待！妻陷驚恐歲月不忍了...暗中錄音提告

▲北市男子常年要求與妻子發生性行為，經法官核發保護令禁止仍未改善，遭檢察官起訴。（示意圖／xframe）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓男子經常以不堪字眼要求妻子配合做愛，造成妻子精神上痛苦，法官去年核發保護令，命令李男不能再對妻子有類似的虐待行為，但李男仍需索無度，動不動就要求妻子「來打砲，不然我去找別人」，妻子錄音報警，李男辯稱只是想告訴妻子「該遵守的規範」，台北地檢署16日依《家庭暴力防治法》起訴李男。

據了解，李男是家中唯一的經濟支柱，妻子為了小孩，多年來都盡量配合李男所需，去年實在受不了李男無止盡的要求，在飽受精神痛苦的情況下，決定向法院聲請保護令獲准，但因經濟問題，仍與李男同住一個屋簷下。

李男明知自己被法官命令停止對妻子實施精神上騷擾等不法侵害，持續夫妻倆獨處的時候，要求妻子「快過來幫我吸」，「來打砲」，有時冷言冷語「好希望有人傳裸照給我」，若妻子不從，李男就威脅「不然我去找別人」。

妻子決定再次反擊，偷偷錄下李男用不堪言詞強索性行為的經過並提告，李男辯稱自己只是想與妻子溝通，讓妻子了解「夫妻間相處，有一些該遵守的規範」，並沒有強迫妻子發生性行為。經檢察官檢視妻子的錄音與譯文，認為李男言行，明顯違反法官核發的保護令，因此依《家庭暴力防治法》提起公訴。