男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

▲男友桌布放IU照片。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會將喜歡的明星照片設成桌布，不過近日就有女網友發文表示，之前她得知男友桌布是IU（李知恩）後，實在很傻眼，因為都已經交女友了，為何還放IU？且對方還不斷更換、越放越多，讓她很不解。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「可以接受男友手機桌布放IU嗎」為標題發文，提到她之前看到男友桌布放IU照片時，實在很傻眼，因為她覺得通常是宅宅或瘋狂的男粉才會這麼做。除此之外，她也認為既然都已經交女朋友了，為什麼還要放IU照片呢？

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原PO起初以為，和男友交往一段時間後，對方就會換掉桌布，然而卻不是如此，她在手機上看到越來越多、不同的IU。而男友對此則坦言，他之所以會一直換不同的IU照片，是因為會看膩。

▲IU。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以接受，因為他不太可能真的跟IU有一個超展開，放身邊的人可能就要小心了」、「我真的無法理解吃偶像明星的醋」。其中還有不少人直呼，「IU的話完全可以，還會覺得他眼光很好」、「IU可以吧，至少還蠻有格調的，他如果放無腦瞎妹比較不行」、「IU我可以，有外表又努力有才華我還不愛爆」。

還有網友幽默回應，「你可以放李鍾碩（正名：李鐘奭），這樣掏出來就是兩對情侶」、「不行接受欸，IU我老婆，請你男友盡快撤掉，謝謝」。不過也有網友表示，「我也不行（接受），而且其實你不能接受就是不能，不要因為別人的留言去覺得自己的想法低人一等」。