周玉蔻轟民進黨區域立委選太差！　不分區點名范雲、陳培瑜「哪冒出來的」

▲ 周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，民進黨立法院共取得51席，包括不分區13席、區域含原住民38席。資深媒體人周玉蔻綜合各方意見質疑民進黨，區域立委選的這麼差，沒有人要負責嗎？而不分區的范雲排名那麼「安全」，陳培瑜又是那裡冒出來的？

民進黨這回政黨票得票率36.16%，分配下來不分區可拿到13席，依序為林月琴（靖娟兒童安全文教基金會執行長）、沈伯洋（黑熊學院院長）、張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長）、洪申翰（立委）、羅美玲（立委）、游錫堃（立委）、范雲（立委）、柯建銘（立委）、沈發惠（立委）、莊瑞雄（立委）、林楚茵（立委）、郭昱晴（藝人），最後還有因女性保障名額遞補的陳培瑜。

周玉蔻指出，陳俊翰律師明明那麼特殊優秀、勵志人心，為什麼排名第16？擺明選不上？范雲有什麼戰功，排名那麼「安全」，還比林楚茵前面？陳培瑜那裡冒出來的？誰「偷渡」進安全名單的？沈發惠保住不分區，人就不見了！他有幫什麼人輔選嗎？年輕人認識他嗎？

對於區域立委，周玉蔻表示，立委選的這麼差，什麼時候要檢討，沒有人要負責嗎？賴主席不是一向獎懲分明嗎？什麼時代了，還在安排「便當會」？賴主席和團隊，可以跟上AI的時代腳步嗎？選前像恐龍，選後還是像大象嗎？