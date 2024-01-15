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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會建議盧秀燕「繼續往上走」？子弟兵黃健豪：市長任期還有3年

▲▼盧秀燕,黃健豪。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕超強母雞坐實藍營一姐地位，子弟兵黃健豪（右）今日被詢問是否支持盧繼續往上？認為要先把市政做完做好。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

大選結束，藍營在總統一役敗仗，不過台中市立委選情，由市長盧秀燕努力拉抬，最終在8席內奪回6席，被外界視為台中大勝，盧秀燕也坐實「藍營一姐」地位，更被點名是可能接任黨魁或2028挑戰總統人選。子弟兵黃健豪被問到是否會支持盧繼續往上？他說，選舉期間當然看得出盧對選情的正面幫助，但目前盧秀燕任期還有3年，現在也是台中「登大人」關鍵，先把這些做好，再來討論。

黃健豪說，這次選舉定基於盧秀燕市政成果，嘉惠在選票上，大家雖然在點名下一波藍營新共主，但是才剛選完，黨內的檢討跟相關政策都還沒出來，市長盧秀燕跟藍營會繼續專注在市政上，不會特別談到下一波共主。

▲▼盧秀燕,黃健豪。（圖／記者許權毅攝）

有媒體提問，國民黨敗選，有逼宮聲浪要求朱立倫下台負責。黃健豪則回應，檢討當然有必要，包含總統提名過程、立委提名過程等等，但選舉本來就有輸有贏，每次選舉大環境都不一樣，但我相信大家已經盡力，現在要求人家下台還在早，至少要等檢討報告或形勢明確一點。

▲▼盧秀燕,黃健豪。（圖／記者許權毅攝）

至於外界關心，台中市政是否為繼續藍白合？讓選戰惜敗的蔡壁如「深耕台中」接任副市長？稍早盧秀燕並未正面回答，僅說已經有人選會盡快公布。黃健豪則說，現在很明確民進黨繼續執政，不管是藍白合或是跟其他陣營合作，我們就是希望在野一同監督。

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